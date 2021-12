City vant etter omstridt straffespark: – 100 prosent sikker på at VAR ville ta det vekk

Manchester City fikk spille en omgang mot Wolverhampton med én mann mer og vant til slutt 1-0 etter massivt press og et omdiskutert straffespark.

Raheem Sterling var trygg fra straffemerket og scoret kampens eneste mål i det 66. minuttet. Da hadde dommer Jonathan Moss havnet i søkelyset for to kontroversielle avgjørelser.

Latterlig straffespark til City. VAR på sitt verste. Jon Moss😱 — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) December 11, 2021

Ekspertene i Premier League-studio var ikke nådige i sin kritikk av dommer John Moss. De mener Manchester City aldri burde fått straffespark.

– Jeg var 100 prosent sikker på at dette kom til å bli tatt vekk. Det var ekstremt overraskende. Det er jo helt klokkeklart at dette ikke var straffespark, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Fra alle vinkler ser du at ballen treffer et ribbein, og ikke albuen, mente Solveig Gulbrandsen.

– Latterlig straffespark til City. VAR på sitt verste, melder TV 2-kommentator Øyvind Alsaker på Twitter.

Ifølge VAR-rommets begrunnelse fant de ikke gode nok bevis til å gjøre om situasjonen.

På overtid i første omgang viste han ut Wolves-spissen Raúl Jiménez på strengt vis. Jiménez fikk først et strengt gult kort for en takling mot Rodri, og da han deretter blokkerte City-spillerens frispark, fikk han nok et gult kort og marsjordre.

City skulle få mer Moss-hjelp 18 minutter etter sidebytte. Dommeren pekte på straffemerket for en hands på João Moutinho. Reprisen viste at ballen traff Wolves-spilleren i siden før den spratt opp i armen, men straffen ble stående tross en grundig VAR-sjekk.

Det skal sies at City spilte mer enn bra nok til å fortjene seieren. Laget hadde godt over 70 prosent ballbesittelse og lot sjelden Wolves besøke vertenes banehalvdel.

Jack Grealish brente en kjempesjanse da han skjøt over fra fem meters hold etter 69 minutter, og i minuttene som fulgte, produserte City flere kvalifiserte sjanser. Wolves-keeper José Sá holdt bortelaget inne i kampen med et par ordentlig solide redninger.

Det endte 1-0, og City vant sin sjette kamp på rad i Premier League. Laget topper dermed fortsatt tabellen foran Liverpool.

