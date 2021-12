Strålende Haaland-assist i skuffende poengtap

Det ble ingen scoring for Erling Braut Haaland i oppgjøret mot Bochum. Men nordmannen gjorde en særdeles viktig jobb før 1-1-målet.

Bochum - Dortmund 1-1

Saken oppdateres!

Dortmund stanget og stanget mot et lavtliggende Bochum-lag som forsvarte sin 1-0-ledelse for alt det var verdt. Erling Braut Haaland og lagkameratene skapte sjanse på sjanse, men slet med effektiviteten.

Men fem minutter før slutt viste nordmannen seg frem. Spisen lurte bort en forsvarer før han slo en strålende ball til Julian Brandt som dunket inn 1-1.

– Det er en fantastisk ball fra Haaland. Og strålende satt av Brandt, sier Viasport-kommentator Eivind B. Sundet.

Begge lag gikk for seieren og fikk flere sjanser i sluttminuttene. Men det endte likevel 1-1. Sebastian Polter scoret vertenes mål på straffespark i førsteomgang.

Dortmund måtte for øvrig klare seg uten Marco Rose på benken. Treneren sonet karantene etter utvisningen han pådro seg mot Bayern München forrige helg.

Bayern har nå en ledelse på seks poeng ned til Dortmund. Ligalederne kom under hjemme mot Mainz, men snudde til 2-1.

Lørdagens kamp ble en sjelden målløs affære for Haaland. Nordmannen har vært i fyr og flamme etter skadecomebacket. Til tross for kun å ha startet én av de tre kampene han har spilt, har Haaland scoret fire ganger. Først scoret han i innhoppet mot Wolfsburg, så i starten mot Bayern før han scoret to i det korte innhoppet mot Besiktas i Champions League.