Debuterte sist Brann rykket ned: – Var redd for at supporterne skulle ta oss

Tåken lå tjukt over Mjøndalen 26. november 2014. Kvikksølvet i gradestokken hadde sunket langt under midten.

Hundrevis av supporterne hadde samlet seg på en provisoriske bortetribunen, en haug like ved innbytterbenkene, for å se sitt kjære Brann kjøre over en liten fotballklubb kledd i brunt og berge plassen i Eliteserien.

Men etter uavgjort i den første av de to kvalikkampene, var det nok mer et håp enn en forventning. Og selv håpet fikk seg en knekk da lagoppstillingene ble offentliggjort.

På midtstopperplass: 18 år gamle Fredrik Pallesen Knudsen.

Fikk sjokkbeskjed

Det hadde knapt gått en måned siden han signerte en proffkontrakt med klubben. Tenåringen hadde fortsatt til gode å være i en kamptropp i Eliteserien.

Men dagen før kampen i Mjøndalen, den viktigste for klubben på mange år, ble han kalt inn på kontoret til trener Rikard Norling.

– Han sa at jeg skulle starte kampen. Jeg tenkte: «Ok, dette er jo spesielt. Og kult», forteller Pallesen Knudsen.

Han dro hjem til sine foreldre på Møhlenpris i Bergen og fortalte hva som hadde skjedd.

– De tenkte at... Pappa var offensiv. Han sa at det var en god mulighet for meg, sier bergenseren.

UNG OG LOVENDE: Fredrik Pallesen Knudsen fikk flere kamper som Brann etter nedrykket. Som her mot Bryne i Obosligaen. Foto: Carina Johansen

Var redd for å få bank

Men en god mulighet var det også for Mjøndalen. Helt uten press valset de over et vaklende Brann-lag.

Debutanten måtte se tre baller gå i feil nett. Etter 67 spilte minutter lå de under 0-3.

– Da begynte folk å kaste bluss ut på banen. Det var fullstendig kaos, sier Pallesen Knudsen, som fortsatt har Brann-debuten som sitt aller sterkeste fotballminne.

KOK: Branns supportere kastet bluss, gråt og kranglet på tribunen, mens de så klubben sin rykke ned i 2014. Foto: Terje Bendiksby

Eller traume, om du vil. For Brann tapte 0-3 og rykket ned til Obosligaen.

– I etterkant var det jo full fyr. Folk gråt i garderoben. Vi var redde for at vi skulle bli tatt av supporterne. Jeg husker at supporterne sto på den haugen ved siden av garderoben, og Rikard var ute og beklaget seg. De prøvde å klatre over gjerdene for å ta ham. De skulle banke ham opp, sier Pallesen Knudsen, og fortsetter:

– Det sto politibiler utenfor hotellet vårt etter kampen. Jeg håper jeg slipper å oppleve det igjen.

Tilbake i Brann

Men igjen er et Brann-nedrykk er nært forestående. Det har gått syv år siden den iskalde kvelden i Mjøndalen, og storklubben fra Bergen er én kamp unna å gå ned. Dersom Brann ikke slår Sarpsborg på Stadion, skjer det Fredrik Pallesen Knudsen hadde håpet aldri skulle skje igjen.

Selv er han tilbake i klubben etter flere år i eksil. Først på lån til naboklubben Åsane, så som fastboende i Haugesund.

LEDERTYPE: Fredrik Pallesen Knudsen er nå en av lederne i Brann-garderoben. Foto: Trond Reidar Teigen

– Det er litt vanskelig å sammenligne situasjonen i dag med situasjonen den gang, for jeg har ikke så mye å sammenligne med. Sist var jeg jo bare med i akkurat den kampen, sier Pallesen Knudsen, som nå er blitt 25 år og en ev lederne i garderoben.

– Men jeg føler at jeg nå er en del av en sterk gruppe, som er villig til å blø for drakten og klubben. En sammensveiset gjeng som virkelig vil prestere, og det tror jeg gir oss styrke, fortsetter han.

Ni strake uten seier

Å være en sammensveiset gjeng hjelper imidlertid lite, dersom gjengen ikke vinner fotballkamper. Brann har ikke vunnet på de ni siste forsøkene.

De har tatt 23 poeng på 29 kamper og ligger nest sist før den siste kampen.

– Hvis gruppen er så god, hvorfor er dere i denne situasjonen?

TØFF HØST: Fredrik Pallesen Knudsen har bare vunnet to seriekamper etter returen til Brann. Foto: Torstein Bøe

– Man kan være en god gruppe, selv om man ikke får det ut på banen. Det er tilfeldigheter og selvfølgelig dårlige prestasjoner. Vi har spilt for mye uavgjort, vi har ikke klart å vippe de kampene som har vært jevne i vår favør. Og da skal det ikke mer til. Vi har ikke vært gode nok, sier 25-åringen, som likevel ikke har mistet troen på at de kommer til å spille i Eliteserien også neste år.

– Da jeg kom til klubben hadde vi syv poeng, folk har snakket om nedrykk siden den gang. Så det er ingen tvil om at det er en sterk gruppe. Vi er fortsatt i gamet, sier han.

– Det betyr alt

Midtstopperen er den én av to spillere i dagens Brann-tropp som var med på nedrykket i 2014. Den andre er Kasper Skaanes, som ble hentet tilbake til Brann før årets sesong.

Begge er bergensere med et hjerte for klubben og byen de bor i.

– Hva betyr det for Bergen at Brann holder seg i Eliteserien?

– Det betyr jo alt. Brann er en av Norges største klubber, som ikke skal ligge der vi ligger. Brann skal være i toppen av Eliteserien, og det har ikke vi klart. Det er vondt for alle. Og folk skal vite at det gjør veldig vondt for oss i garderoben også. Vi taper jo ikke fotballkamper med vilje, sier Pallesen Knudsen.

STOR STØTTE: Selv om Brann holder på å rykke ned, møter tusenvis av supportere opp for å støtte klubben annenhver helg. Foto: Marit Hommedal

Men selv om laget er langt unna å være det topplaget han mener de bør være, er han takknemlig for støtten de likevel får.

– Det kommer fortsatt 8000-10.000 kampene. Det sier jo sitt. Det var en av grunnene til at jeg ville være med på dette også. Brann er, uansett divisjon, en av Norges største klubber, sier han, og legger til:

– Jeg har jo spilt i Haugesund noen sesonger, og hver gang Brann kom på besøk var det show. Det er jo derfor klubben betyr så mye for folk.

Skadet før avgjørelsen

Og det er godt mulig at Fredrik Pallesen Knudsen blir en av disse folkene under søndagens avgjørende kamp mot Sarpsborg. Midtstopperen har slitt med en skade i hamstringen de siste ukene, og det er langt fra sikkert at han blir spilleklar.

I så fall blir han sittende på tribunen og bite negler, sammen med tusenvis av andre bysbarn.

– Hvordan tror du opplevelsen blir denne gangen, dersom dere rykker ned igjen?

– Vi kan ikke tenke på hvordan det blir hvis det skjer, for da er vi allerede på feil plass. Det er den innstillingen vi har, og det er derfor vi ikke er ferdige ennå, sier Pallesen Knudsen.

– Har du noen råd til de unge Brann-spillerne som skal spille en så viktig kamp for første gang?

25-åringen ler, før han svarer:

– Altså, sist gang jeg var med, så rykket vi jo ned. Så jeg tror ikke jeg har fasiten på hvordan man skal gjøre det.