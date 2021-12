Reagerer på strømstøtten: – Gir bare smuler tilbake

Høye strømpriser skaper uro blant nordmenn, og lørdag la regjeringen frem sin tiltaksplan. De landet på at staten tar halvparten av regningen på det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime, fra og med januar.

Frp og Rødt peker på at støtten er for lite, for sent.

Mens Høyre og SV velger – med noen forbehold – å støtte forslaget til regjeringen.

– Det er veldig viktig for SV at ordningen ikke skal premierer luksusforbruk av strøm, men er innrettet for å hjelpe folk med vanlige strømforbruk. Derfor vil SV også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene, når forslaget kommer til stortinget, sier Lars Haltebrekk i SV.

– Vi kommer ikke til å drive politisk spill for å forlenge dette nå, men vi kommer til å stemme for de ordningene slik de foreligger nå, men vi kommer også til å se om de treffer godt nok for å se om dette blir enda bedre, sier 2. nestleder i Høyre, Henrik Asheim til TV 2 og fortsetter:

– Det er flere spørsmål, som regjeringen kan ha svar på, men som vi ikke har fått svar på foreløpig. Blant annet om moms og el-avgiften, eller om ordningen bare gjelder spotpris, for det kan ha mye å si for regningen.

Gir bare smuler tilbake

Nesteleder i Frp, Kjetil Solvik-Olsen kaller støtten for oppskrytt, og sier regjeringen er mer opptatt av å beholde inntektene selv, fremfor å hjelpe nordmenn med strømregningene.

– Dette er ikke godt nok. Vi har en regjering som nå tar med begge hender, også gir de litt større smuler tilbake og later som at folk skal bli mette på det, sier han.

Videre forteller han at eksempelet som energiministeren selv bruker er altså at strømprisene blir firedoblet, også skal de gi tilbake en femtedel igjen i rabatt.

– Alle vet at staten da fortsatt sitter igjen med fryktelig mye mer enn før, sier han til TV 2

Han peker på at dette fortsatt er en enorm økning i strømregningen til privatforbrukere, men også for næringslivet. Likevel er ikke sistnevnte inkludert i den nye støtteordningen til regjeringen.

– Næringslivet er ikke med her?

– Det er helt snodig at de har glemt næringslivet. Vi vet at gartneriene har stengt ned fordi strømprisene ble for høye, mange mindre bedrifter sliter på grunn av strømprisene, også er de bare utelatt. Det er helt uvirkelig, svarer Solvik-Olsen.

For lite, for sent

– Endelig lytter regjeringen til kritikken fra Rødt og hundretusenvis av mennesker som sliter med å betale strømregningene. Men det som kommer er for lite, og for sent, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt.

Hun sier partiet vil bruke 11 milliarder av de økte strøminntektene på å « gi alle en utbetaling som gjør at de kan dekke strømregningene de allerede har fått» – altså det dobbelte av hva regjeringen har lagt frem.

Vil gi 1800 kroner til folket

– Når prisene går så mye opp som nå, så bør heller overskuddet staten håver inn deles ut igjen til folk. MDG har foreslått 1800 kroner per person i Norge, altså nesten 8000 kroner for en familie på fire, sier Rasmus Hansson i MDG.

Med en kontantutbetaling vil partiet unngå å premiere høyt strømforbruk, ifølge Hansson.

– I stedet for at de som bruker mest strøm får mest igjen, hadde en slik løsning sørget for at de som hadde minst satt igjen med mest, og at det hadde lønnet seg å spare på strømmen, sier han.

Og legger til:

– Hvis regjeringen mener alvor med et tak på 5000 kw forbruk per måned, legger de opp til at nordmenn skal bruke veldig mye strøm. Det er både usosialt og dårlig miljøpolitikk