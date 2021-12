Farmen-Daniel: – Det var en hemmelighet jeg skulle dø med

GOD KVELD NORGE (TV 2): Daniel Godø (30) forteller at han levde et dobbeltliv og «trivdes» i skapet før han kom ut som homofil på Farmen. Så kom skammen.

Forrige søndag vant Daniel Godø fra Ålesund Farmen, etter å ha kjempet seg inn fra sidekonkurransen Torpet. Denne helgen møter han Dorthe Skappel og God kveld Norge for en lengre prat.

– Hvordan var det egentlig å komme ut fra gården?

– Det var helt uvirkelig egentlig. Jeg var i bobla ganske lenge etterpå. Det er egentlig ikke lenge siden jeg landa. Jeg fløt på en sky og var ganske høyt oppe lenge. Det tok kanskje en og en halv måned, forteller Godø.

Godø var med på Farmen sist tilbake i 2014. Syv år senere, etter å ha sittet ett år inne i Oslo, var han ikke vond å be da han fikk sjansen igjen.

– Det hørtes deilig ut å være ute i naturen og bruke henda. Det var veldig gøy de første ukene, men det er veldig intenst å sitte på et torp i åtte uker, sier Godø.

Trivdes i skapet

Deltagelsen hans fra 2014 vil for alltid bli husket, for da kom han nemlig ut som homofil på TV.

– Det er helt utrolig å tenke på. Jeg skjønner det ikke selv, for det var en hemmelighet som jeg skulle dø med. Uten tvil. Men det blir så intimt så fort i den bobla, og det føltes rett at jeg skulle si det, forteller Godø.

– Jeg følte også at dersom jeg sier det nå, så får hele Norge vite det på en gang.

Han forklarer at han egentlig trivdes i skapet på den tiden, og ikke syntes det var så ille.

– Jeg kunne ha guttekjærester, men ingen i hele verden kunne vite det. Og det syntes jeg var litt gøy på en måte. Jeg snek meg rundt, og jeg syntes det var skikkelig spennende. Men det var jo veldig fælt også, sier Godø.

Han gikk alltid og tenkte på om noen så han, eller om noen fikk noe med seg som skulle avsløre han. Godø vokste nemlig opp i et kristent miljø hvor det å være homofil ikke var et alternativ.

– Ikke at det ble snakket så mye ned, men det var bare utenkelig. Det gjorde det lettere for meg å bare være i skapet, for det var helt utenkelig at jeg var homofil selv, forteller han.

Levde et dobbeltliv

Men da Godø omsider begynte å møte gutter, var det det mest naturlige i hele verden.

– Jeg kunne ikke noe for det. Det var sjela mi nesten som gikk etter det, for det var kjærlighet og forelskelse, det er jo det vakreste i hele verden, forklarer Godø.

Det han ikke klarte, var å kombinere følelsene sine med den rasjonelle tanken om at han ikke var homofil.

– Så jeg levde på en måte et dobbeltliv. Fysisk, men også i hodet mitt, for jeg forente aldri de tankene. Det var ikke før jeg var på Farmen at jeg sa det, og da begynte jeg å skamme meg veldig, sier han.

Det tok tid for Godø å komme over skammen og forsone seg med at han var homofil.

– Jeg møtte bare kjærlighet blant venner, foreldre, og i kirkemiljøet også. Det er akkurat som at man bjeffer høyere enn man biter. Kirkesamfunnet kan være veldig på at det er galt med homofili, men når man møter folk og det er en ekte relasjon, så legger man teologi og ideologi litt bak seg, også er man bare menneske, sier Farmen-vinneren.

