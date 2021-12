Så mye mindre kan strømregningen din bli

Saken oppdateres fortløpende.

Regjeringen tar «ekstraordinært» grep og lanserer en sikringsordning som gir strømkunder med skyhøye strømpriser, litt lavere regning.

I januar, når strømregningen for desember kommer, får norske husholdninger et fratrekk på fakturaen hvis strømprisene har vært svært høye.

Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået.

Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

Ordningen vil gjelde for desember, januar, februar og mars.

– Vi legger fram en sikringsordning som skal møte den situasjonen som vanlige folk opplever med ekstraordinært strømutgifter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse lørdag.

Skal være sosialt rettferdig

Statsministeren sier at selv om husholdningene har god sparing i Norge, vil stor strømregning ramme familier.

– I møte med krisen er det viktig at vi har utformet en politikk som er sosialt rettferdig, sier han.

Støre mener at denne ordningen gir den beste og pålitelige hjelpen.

Det har blant annet vært diskutert å innføre en kontant-ordning, men da kan også folk som ikke har høye strømregninger, favne innenfor en slik ordning.

– Denne ordningen er mer treffsikker, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dette er strøm-ordningen Dersom den gjennomsnittlige spotprisen for kraft en måned går over 70 øre per kilowattime, bistår staten med støtte til husholdningenes strømkostnad. Norges kraftsystem er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte. Staten vil kompensere halvparten av prisen som overstiger 70 øre per kilowattime for et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har. Eksempler: For en husholdning i en enebolig som bruker 3280 kilowattimer i desember, kan ordningen bety en støtte på 1025 kroner for denne måneden. For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer i desember, kan det bety en støtte på 418 kroner. I regnestykkene er det benyttet en eksempelpris for kraft i Sør-Norge for desember, tilsvarende 120 øre per kilowattime. Hva støtten faktisk blir avhenger av hvor mye strøm husholdningen bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor.

Vedum sier at de ikke vet hvor dyr sikringsordningen vil bli. Det kommer an på hvor dyr strømmen blir i vinter. Men de antar at tiltaket vil koste rundt 5 milliarder kroner.

– Blir strømprisene enda dyrere, blir sikringsordningen dyrere, sier Vedum.

For en enebolig som har gjennomsnittlig forbruk på 27.000 kilowattimer, vil strømregningen bli litt over 4000 kroner mindre per måned.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har.

Ordningen er utformet slik at det fremdeles vil lønne seg å redusere strømforbruket sitt.

SV positive

Lars Haltbrekken i SV sier at det regjeringen foreslår, ser lovende ut.

– Vi synes dette ser positivt ut. De som sliter mest får mer i form av økt bostøtte, sier han.

Haltbrekken sier at i tillegg til økt bostøtte som ble vedtatt på mandag, og andre som trenger ekstra hjelp, haster det å få på plass en bred ordning som kan hjelpe langt flere.

Han sier også at det er viktig for partiet at ordningen treffer godt og kommer raskt på plass.

– Det er veldig viktig for SV at ordningen ikke premierer luksusforbruk av strøm, men er en innrettet for å hjelpe folk med vanlige strømforbruk. Derfor vil SV også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene, når forslaget kommer til stortinget, sier Haltbrekken.