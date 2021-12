«Han har betydd mer for sporten enn vi i Norge klarer å forestille oss»

Når Dario Cologna for siste gang skøyter seg ut fra start hjembyen i Davos på søndag markerer dette starten på slutten av hans innholdsrike karriere. Etter OL i Beijing takker han for seg, og med det forsvinner en av de aller største og viktigste langrennsløperne i moderne tid.

Merittene hans alene forteller oss hvor stor Super-Dario fra Val Müstair er. Størst av alt er selvfølgelig de fire OL-gullene. Fire individuelle OL-gull er det ikke mange idrettsutøvere som har, ei heller langrennsløpere. Her er Dario Cologna likt med en annen sveitsisk skilegende, hopperen Simon Ammann.

Det som gjør Dario Cologna historisk i OL-sammenheng, er de tre gullene på rad på 15 kilometer. I 2010, 2014 og 2018 vant sveitseren 15-kilometeren i OL, og i 2022 gjør han et forsøk på sitt fjerde. Det finnes knapt utøvere som har klart å forsvare ett OL-gull, og ingen andre langrennsløpere har klart tre OL-gull på rad i samme øvelse. Selv om det skal holde hardt med et nytt gull i Beijing, må man aldri avskrive OL-spesialisten Cologna.

I VM-sammenheng har sveitsernes største langrennsstjerne gjennom tidene havnet i skyggen av blant andre Petter Northug jr. Ett VM-gull har det blitt, på tremila i Val di Fiemme i 2013, i tillegg til to medaljer.

Kanskje er det ikke så rart at det nettopp var i Val di Fiemme Cologna vant sitt eneste VM-gull. I Fiemme-dalen har nemlig sveitseren levert noen av sine råeste løp. Er det noen som har fortalt Cologna at det er her langrennsøvelsene skal gå under OL i 2026?

Kongen av Tour de Ski heter nemlig Dario Cologna. Fire ganger har sveitseren krysset målstreken først i «monsterbakken» i Val di Fiemme. Ingen andre menn har flere enn to sammenlagtseiere. Elleve ganger har han fullført Tour de Ski, også det rekord i herreklassen, og sju ganger har han stått på pallen i sammendraget.

Som Cologna selv sa da han fikk spørsmål om hvordan man burde løse den siste bakken i Marcialonga, som går opp motsatt side av dalføret. «It’s nothing to worry about, it’s much worse on the other side of the valley». Ingen kjenner denne bakken bedre enn Dario Cologna, og ingen har behersket Tour de Ski så godt som han.

Tallet fire går igjen i karrieren til Dario Cologna, for likt som antall OL-gull og antall sammenlagtseiere i Tour de Ski, har han også fire seiere i verdenscupen totalt. Også her har konkurrentene kommet til kort.

De stabilt gode resultatene til Cologna har gjort han spesielt god i tourer og sammendrag. Samtidig har han en rekkevidde i prestasjoner som ikke matches av noen andre enn Petter Northug jr.

26 verdenscupseiere og 73 individuelle pallplasseringer har det blitt, i både klassisk og skøyting, sprint og femmil. På sitt beste kunne Dario Cologna vinne hva som helst, hvor som helst og når som helst - mot hvem som helst. På sine beste dager har han ingen svakheter.

Veldig ofte, i både verdenscupen og Tour de Ski, har Dario Cologna vært blant de ti beste i mål. I Tour de Ski har han vært blant de ti beste på etapper hele 57 ganger, også det rekord. Og der nordmenn og øvrige konkurrenter ofte har stått over touren for å trene mot mesterskap, har Dario Cologna stort sett vært på start.

Tour de Ski har som Dario Cologna en helt spesiell posisjoj i Mellom-Europa. Touren er både av og for utøverne i og rundt Alpene, og Dario Cologna er Alpenes mann. Født og oppvokst med fjellene rundt seg, tett på grensa til Italia, har han tatt kampen mot tøffe konkurrenter fra Skandinavia, Russland og Nord-Amerika. I kampen opp fjellet er det Dario Cologna selv som har stått igjen som seiersherre.

Kanskje er det nettopp derfor Dario Cologna ved flere anledninger har blitt kåret til året idrettsutøver i Sveits, i konkurranse med navn som Roger Federer og Fabian Cancellara.

Når Dario Cologna etter sesongen legger ski og staver på hylla og takker for seg, mister langrennssporten en helt spesiell utøver. Kongen av Tour de Ski og kongen av 15-kilometeren i OL har betydd mer for sporten enn vi i Norge klarer å forestille oss. Vi kan ikke gjøre annet enn å løfte pent på langrennslua og si takk, Dario og «hopp Schwiiz».



Petter Skinstad