Ønsker seg romjulsfri for landets barnehager

– Vi er alvorlig bekymret for arbeidspresset i mange barnehager for tiden. Mange steder er det også høyt smittetrykk, høyt sykefravær og samtidig lite tilgang på vikarer, sier Nord til VG.

– Der tenker vi at de ansatte bør få en fortjent timeout i romjulen, og kommunene kan få til dette ved å innføre rødt nivå, sier hun videre.

Fagforbundet er del av LO og landets største arbeidstakerorganisasjon. Mange av medlemmene jobber i barnehagesektoren.

Ideen ble fremmet på et møte denne uken mellom kunnskapsministeren og organisasjoner i skole- og barnehagesektoren. Forslaget blir neppe gjennomført i Oslo, ifølge oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

TIMEOUT: Fagforbundets leder Mette Nord mener at barnehageansatte bør få en timeout i romjulen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg tenker ikke at veien å gå er å stenge helt ned, men vi har i stedet åpnet for at barnehagene kan redusere åpningstiden. Det vil svare på utfordringer knyttet til høyt fravær blant ansatte, blant annet på grunn av karantener og regler om at de med symptomer må være hjemme, og mangel på vikarer, sier Eidsvoll til avisen.

Hun peker dessuten på at de må vurdere hensynet til «de barna som har barnehagen som et fristed fra en vanskelig situasjon hjemme».