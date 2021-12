På tide å vise hvem som er storesøster

Björn Borg, Ingemar Stenmark, Gunde Svan, Thomas Wassberg, Patrik Sjöberg, Glenn Strömberg, IFK Göteborg, Malmö FF, «Tre Kronor», «Bengan Boys».

Vi som vokste opp på 1980-tallet var fulle av mindreverdighetskomplekser overfor svenskene. Det var liksom bare skiskyting, skihopping og håndball for kvinner vi kunne skryte av å være bedre i enn svenskene.

Det var rett og slett tøft å se mesterskap etter mesterskap der «Söta Bror» markerte seg, mens vi ikke en gang var med.

Men mye har skjedd de siste 30 årene. Vi tok over langrennshegemoniet og så kom den norske alpinbølgen. Maktbalansen flyttet seg mot vest. De siste 25 årene er det Norge som har vært storebror/-søster i idrettskampen mot svenskene. Til og med i golf og tennis er vi best nå.

Selv om vi har tatt over i flere av de «svenske» idrettene, så har enkelte ting stått fast. Ishockey har vært svenskenes greie, mens kvinnehåndball har vært Norges bord.

«Vad då herrhandboll? I Sverige har vi två idrottar; handboll och damhandboll», sa tidligere Viking-trener Gunnar Blombeck en gang i tiden.

For tiden da håndball var en «jenteidrett» i Norge, så var håndball noe gutter spilte i Sverige. Aftonbladet hadde en gang en kåring av de mest macho sportene. Da kom håndball foran både ishockey og boksing.

Men nå er det noe på gang på feil side av Svinesund-broen. De svenske jentene er begynt å yppe seg. I OL banket de Russland så grundig at de russiske jentene søkte råd hos gamletrener Jevgenij Trefilov for å komme seg opp i knestående igjen.

Svenskene rystet Frankrike også, men måtte ta til takke med 28-28 mot laget som skulle ende opp som olympiske mestere.

Sveriges oppskrift er gode målvakter, tøft forsvarsspill og lynraske kontringer.

Hørt det før? Det er Norges grunnoppskrift på gull. Som har fungert siden 1999.

Nå har altså Sveriges trener Tomas Axnér uten blygsel stjålet den og gjort den til sin egen.

Og hva er vel verre enn om kopien skulle bli bedre enn originalen?

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er litt nervøs før kampen. For jeg vet at Axnér har gjort hjemmeleksen sin, og kommer veldig godt forberedt til kamp. Og da er det ikke sikkert det er nok at Norge er det beste laget på papiret.

Det kan fort bli et scenario der svenskene kommer til å stå veldig smalt i forsvar og satse på at målvaktene reddet skuddene fra de norske kantene. Jeg mistenker at Thorir Hergeirsson hadde denne kampen i tankene da han hentet Malin Aune inn i troppen. Hun er den av høyrevingene som har mest erfaring, og den som har scoret desidert flest mål fra kantposisjon de siste mesterskapene.

Svenskene vil nok prøve å holde Nora Mørk mest mulig på benken. Eventuelt å hindre henne i å bytte slik at hun må stå i forsvar. Derfor kommer de til å gå ut i et veldig høyt tempo. For dersom Nora Mørk ikke rekker å bytte, så vil hun stå mot Jamina Roberts - som kanskje er verdens beste duellspiller i angrep for tiden.

Dersom svenskene lykkes med å kjøre tempo mot Norge, så må Hergeirsson ta en avgjørelse om han ønsker å la Mørk hvile den omgangen hun spiller lengst fra benken og har lang vei for å bytte og heller bruke tre høyrehendte bakspillere, eller om han vil ta sjansen på å la Mørk stå i forsvar.

Selv om det hører til sjeldenhetene at Mørk står i forsvar i mesterskap, så er hun ikke så dårlig som mange vil ha det til. Men Jamina Roberts er kanskje ikke den man vil at hun skal stå mot. Hvis ikke Hergeirsson trekker et godt gammelt frimerke opp av hatten. Det spørs det om Axnér har forberedt seg på. Da blir det litt større rom for de andre svenskene, men de er ikke på langt nær så duellsterke som Roberts.

For Roberts er den spilleren Norge må stoppe. Hun er motoren i det svenske laget. Stoppes hun, så skal det gå veien.

Men Norge skal være det beste laget, og dersom våre jenter ikke er langt under vanlig nivå, samtidig som svenskene gjør sin beste kamp i VM, så skal det ende med norsk seier. Slik det gjorde i bronsefinalen i OL, der Norge løp svenskene ut av hallen og vant 36-19. Da var det i hvert fall ingen tvil om hvem som var storesøster.

Vi er ikke klare for å gi fra oss kvinnehåndballtronen ennå, men jeg frykter dagen kommer der svenskene går forbi. Og den dagen kan komme tidligere enn vi tror.

Men foreløpig er originalen bedre enn kopien...