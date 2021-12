Kim Kardashian har levert inn skilsmissepapirene

Fredag kveld får det amerikanske kjendisnettstedet TMZ opplyst at Kardashian offisielt har søkt om skilsmisse.

Ifølge nettstedet ble papirene levert inn fredag, og dersom en dommer gir sin signatur er realitystjernen offisielt en singel kvinne.

Kardashian har også bedt om å få tilbake sitt opprinnelig etternavn, og dermed fjerne West på slutten.

Til tross for at Kardashian skal ha levert skilsmissepapirene, virker ikke Kanye West å være helt enig.

For bare timer før nyheten om skilsmissesøknaden ble kjent, kom rapstjernen med en tydelig beskjed fra scenen til Kardashian. Under opptredenen av sangen «Runaway» sang West: «Run back to me.. more specifically Kimberly», skriver TMZ.

De siste ukene har Kardashian blitt observert hånd i hånd med den 28 år gamle komikeren Pete Davidson.

Verken Kardashian eller Davidson har offentlig bekreftet at de er et par.