Advarer om vanskelige kjøreforhold

Snø over store deler av Østlandet har ført til vanskelige kjøreforhold flere steder, advarer Vegtrafikksentralen.

– Vi ber trafikantene vise hensyn, avpasse fart og kjørestil og kjøre etter værforholdene, lyder oppfordringen deres.

#Marker #Stikleveien i nærheten av avkjøringen til Knappenesveien står det et vogntog på tvers. Trafikken er stengt i begge retninger inntil videre. — Politiet i Øst (@politietost) December 10, 2021

Sørøst politidistrikt melder fredag kveld blant annet om at et enslig kjøretøy fikk sleng på E18 ved Kopstad i Horten og sperrer et kjørefelt. Ifølge politiet er det glatt på stedet.

Bilberger på stedet. Det jobbes i første omgang med å snu lastebilen over på hjulene for å kunne berge lasten bestående av fisk. Det er skiltet omkjøring via Gvarv. Trafikken forbi skadestedet blir lysregulert inntil lasten er berget. Selve lastebilen blir berget en annen dag. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) December 10, 2021

Det er utstedt gult farevarsel for snø i Buskerud og Vestfold fredag og natt til lørdag, der det er ventet rundt 10 centimeter snø.

(©NTB/ TV 2)