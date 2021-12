The Monkees-stjerne er død

Det skriver BBC.

Bandet The Monkees gjorde braksuksess på 60-tallet med en rekke hitlåter, samt en populær TV-serie.

Michael Nesmith som opprinnelig var fra Texas er nå død, 78 år gammel. I en uttalelse fra 78-åringens familie kommer det frem at han døde fredag morgen i sitt hjem av naturlige årsaker.

– Vi ber om at dere respekterer vårt privatliv på dette tidspunktet, og vi takker dere for kjærligheten og lyset dere alle har vist ham og oss, står det i familiens uttalelse.

Nesmith står bak låter som Mary, Mary, Circle Sky, Listen to the Band og The Girl I Knew Somewhere.

THE MONKEES: Michael Nesmith sammen med bandkollegaer David Jones, Mickey Dolenz og Peter Tork. Her fra California i november 1969. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Kreativ kontroll

I 1967 ledet Nesmith et vellykket opprør mot plateprodusenten Don Kirshner for at gruppen skulle få kreativ kontroll over albumene sine, skriver Rolling Stones.

Albumet Headquarters og andre album lagde gruppen stort sett på egenhånd.

I et intervju med magasinet i 2012 forklarte Nesmith hvorfor han var så opptatt av at gruppen skulle skrive og spille inn sitt eget materiale til tross for at de allerede nøt stor suksess.

– Vi var barn med vår egen musikksmak, og var lykkeligere med å fremføre sanger vi like og/ eller skrev, enn sanger som ble gitt til oss, sa han den gang.

– Det ga en bedre prestasjon. Det var morsommere. At dette ble ble et stridsfelt virket rart for meg, og jeg tenker til en viss grad, hva er problemet, hvorfor lar dere oss ikke spille sangene vi selv synger?

Da The Monkees ble oppløst på slutten av sekstitallet startet Nesmith First The First National Band. Men til tross for at de spilte inn tre klassisk country-rock album, var det vanskelig for musikeren å bryte ut av skyggen fra sitt tidligere bands suksess.

Nye eventyr

Nesmith brukte resten av syttitallet på å spille inn egne soloalbum. I 1977 promoterte han med singelen Rio. Musikkvideoen, som var filmet i blant annet Europa og Australia, gjorde sangen til en mindre hit.

På åttitallet skulle Nesmith prøve seg på nye farvann, da han arvet en stor sum penger fra sine foreldre som han investerte i ulike bedrifter og filmer som Repo Man og Tapeheads.

Han var ikke med på gjenforeningskonserten The Monkees på 80-tallet, som førte til spekulasjoner om at Nesmith var flau over pop-fortiden sin, noe han selv avkreftet overfor Rolling Stones i 2013.

Reunion

Imidlertidig skulle Nesmith returnere til The Monkees, og i 1996 var han sammen med bandkollega LP Justus på en kort turne i Storbritannia.

GJENFORENING: The Monkees under deres gjenforeningskonsert i Storbritannia i 1996. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Det åpnet dørene for at han i 2012 gikk med på å komme tilbake til bandet på permanent basis, da de overlevende bandmedlemmene turnerte i kjølvannet av kollega Davy Jones sin død.

The Monkees lanserte en avskjedsturne tidligere i år, og spilte sitt siste show på Greek Theatre i Los Angeles 14. november.