Skademareritt knuste NBA-drømmen – nå tar han Firi-ligaen med storm

Privatfly i USA er byttet ut med rutebuss i Bergen for stjerneskuddet Lars Espe. Men selv om tiden med collegebasket ikke gikk slik han hadde håpet, har han ikke gitt opp utenlandsdrømmen.

Etter tre år med collegebasket i USA, er 23 år gamle Lars Fredrik Mensah Espe denne sesongen tilbake i barndomsklubben Gimle. Her er han en svært viktig del av bergenslaget som topper tabellen med 11 seire og kun ett tap så langt i sesongen.

Når TV 2 treffer stortalentet i Gimlehallen spretter han rundt lett som en fjær. Å dunke på de cirka 3 meter høye kurvene, ser ikke ut til å koste ham en kalori.

Men for ett år siden var situasjonen en helt annen - da en kneskade holdt på å ødelegge karrieren, nesten før den hadde begynt.

I dag går Gimle for sin 12. seier i årets sesong, når de møter Centrum Tigers kl 17.00. Kampen ser du på TV 2 Play.

STOR OVERGANG: Overgangen fra collegebasket til norsk Firi-liga er stor, men Gimle-spiller Lars Espe synes på ingen måte at det har vært en nedtur. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Ble hentet i privatfly

23-åringen ble kåret til «Årets talent» i den norske eliteserien i 2017, og hadde verden for sine føtter da han dro over dammen for å spille college-basket som 18-åring.

– Å spille college var jo drømmen min, helt siden jeg begynte med basket. Det var det alle snakke om, det alle var opptatt av. Så det var jo stort, forteller Espe, og legger til at basket, som de fleste vet, er noe helt annet i USA enn i Norge.

– På det meste hadde vi 7500 tilskuere på hjemmekampene, og det var fullt amerikansk opplegg med skolekorps og cheerleadere, forteller stjernespilleren, som her hjemme også har gjort seg bemerket på landslaget. Der var han en viktig del av troppen som slo Kosovo i første VM-kvalifiseringskamp i november i år.

GOD STEMNING: Det var upåklagelig stemning i Haukelandshallen da Lars Espe og resten av landslaget vant første EM-kvalifiseringskamp mot Kosovo 25. november i år. Foto: Synnøve Astrid Malt/ TV 2

Det første året i USA, spilte Espe for University of Montana. En av opplevelsene han husker best, var da laget skulle delta i March Madness, som er sluttspillet i amerikansk collegebasket.

– Da ble vi hentet i privatfly, og flydd til kampene. Det var ganske sykt. Da følte man seg litt som en superstjerne.

– En vanskelig beslutning

Espe slet etter hvert med å få nok spilletid i Montana, og valgte derfor å flytte etter kun ett år. Ferden gikk videre til Miami, der målet var å få bedre muligheter til å utvikle seg som spiller.

– Men så gikk det ikke helt etter planen der heller da. Allerede første sesongen i Miami begynte jeg å slite veldig med knærne. Det var veldig høy treningsmengde og mye press, så det var vanskeligere å bli bedre også.

Espe hadde utviklet idrettsskaden «jumpers knee», en relativt vanlig skade blant basket- og volleyballspillere. Etter en sommer hjemme i Norge, med god tid til å drive skadeforebyggende trening, begynte han å kjenne på bedring.

HARD TRENING: Lars Espe har alltid jobbet hardt for å bli best mulig, og har lagt bak seg utallige timer med trening på parketten i Gimlehallen. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Men så kom jeg ned igjen til USA og kjente at det ble verre ganske fort. Så da bestemte jeg meg for å ikke spille det siste året, forteller Espe, og understreker at det var en veldig vanskelig beslutning .

– Så var det jo selvfølgelig et press fra trenere og sånn som vil at du skal spille. Men jeg følte da at det var det rette å gjøre.

– Angrer ikke på noe

Det siste året på college ble det derfor lite basket på stortalentet. Men selv om tiden i USA ikke gikk helt slik han hadde planlagt, angrer han ikke på at han dro.

– Det var kjipt at det ikke ble sånn som jeg tenkte, men jeg angrer ikke på noe. Jeg hadde mange kule opplevelser, og lærte mye. Og det var spesielt gøy å spille der borte som idretten er så stor, forteller Espe.

– Det verste var egentlig bare det å ikke kunne spille. Jeg elsker jo basket, det er en så stor del av livet mitt, så å ikke få lov til å drive med det føltes bare helt feil.

Selv om det var tungt, gjorde året med basketpause underverker for kneskaden, og Espe kan fortelle at kroppen nå fungerer veldig bra.

– Det er en type skade som ikke nødvendigvis går vekk, men jeg har kontroll på den nå og har hatt god fremgang. Så jeg har tro på at det skal gå bra videre fremover.

La NBA-drømmen på hyllen

Hva som blir veien videre for den unge bergenseren etter at ettårs-kontrakten med Gimle går ut, er foreløpig uvisst.

Espe legger ikke skjul på at den største drømmen alltid har vært å nå helt til NBA, men etter all skadeproblematikken er det lite sannsynlig at den drømmen vil gå i oppfyllelse.

– Det er hundretusenvis av gode basketballspillere der ute, så det er jo helt sinnsykt vanskelig i utgangspunktet, forteller point guarden lattermildt.

– Og nå har jeg jo ikke fått trene slik jeg vil på lenge på grunn av kneet, så det er ganske urealistisk. Så da blir det nok dessverre ikke sånn.

Men landslagsspilleren har ikke sluttet å drømme av den grunn. Så sant kneet holder, er den nye planen klar:

– Nå ønsker jeg veldig å komme meg ut i Europa, og få føle ordentlig på det utenlandske profflivet. Det er det jeg trener for.

Men før den tid har han og resten av Gimle-gutta et annet viktig mål, som de allerede er på god vei til å nå:

– Vi skal jo vinne serien her hjemme selvfølgelig. Uten tvil!