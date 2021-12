Boosterdose er 70-75 prosent effektiv mot omikron

Tidlige analyser av omikron-varianten viste at den var mindre effektiv mot vaksinene, og at to doser ikke var nok til å beskytte mot smitte.

Nå viser de første undersøkelsene fra britiske forskere at en tredje vaksinedose vil gi vesentlig bedre beskyttelse med rundt 75 prosent effektivitet.

Det skriver både BBC og The Independent, fredag kveld.

UK Healy Security Agency er også klar på at de mener vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser.

Bakgrunnene for analysene til de britiske forskerne kommer etter at de har analysert 581 omikrontilfeller, og tusenvis av deltatilfeller for å kalkulere hvor effektiv vaksinene er.

Omikron-varianten er ansett å være vesentlig mer smittsom enn delta-varianten, og i Storbritannia forventer de at omikron vil være dominere innen neste uke, og dermed stå for over 50 prosent av koronatilfellene i landet, skriver The Independent.