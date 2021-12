Klar beskjed fra legen etter skrekkhelg

Assisterende klinikkdirektør Marianne Reimers ved mottaksavdelingen på Haukeland universitetssykehus fortviler over at helgebemanningen i løpet av få timer gikk fra 70 til 60 prosent etter sykdom og strenge karanteneregler.

- Jeg klarer ikke få med meg alle reglene som kommer i løpet av en dag, for jeg må bare finne folk som kan ta opp vaktene.

Unngå risiko

I helgen jobbet Reimers selv som overlege for pasienter som kommer med korona, sykdom og skader. Hun har en innstedig bønn for de kommende, krevende ukene:

- Unngå det du vet du ikke burde ha gjort. Ta det med ro, ikke risiker fall på glatten, spis godt men ikke drikk så mye.

Ikke rom til alle pasientene

Legene beskriver et helsevesen som kneler, som ikke bare trenger at vi følger smitteverntiltak, men også at vi opptrer fornuftig for å unngå skader som krever store ressurser. På mottaksavdelingen fredag var det ikke nok rom til alle, og flere timers ventetid på lege.

- Jeg snakket nettopp med en pasient som hadde ventet i to timer og hun hadde enda ikke fått en seng, forklarer Reimers som går med travle skritt forbi pasienter som må vente på gangen.

Vond følelse

- Det er en vond følelse når du ikke har tid til alle. Vi skal gi trygge helsetjenester, men driver nå brannslukking, prøver å finne folk og har ikke nok tid til alle.

For å unngå enda større belastning, oppfordrer hun oss til ekstra forsiktighet.

- Ha det koselig, møt andre men gjør det stille og forsiktig. Ikke ta de store utskeielsene, men gå tidlig og forsiktig hjem.