Spent før Gerrards retur: – Jeg tror ikke han vil miste det helt

Få spillere har like stor stjerne som Steven Gerrard på Anfield. Lørdag vender legenden tilbake til sin gamle hjemmebane som Aston Villa-sjef.

Det kan bli en spesiell kamp for Liverpool-fansen når en av de store klubbheltene skal prøve å stikke kjepper i hjulene for gamleklubbens titteljakt.

– Jeg tror det blir rart. Mange av oss har fulgt ham gjennom hele hans karriere i Liverpool og sett bort fra en liten periode i LA Galaxy så var det alltid bare ett lag for ham, sier Liverpool-supporter og podcastverten John Gibbons til TV 2.

Han legger ikke skjul på hvor viktig Gerrard har vært for klubben.

– Han var en helt enorm del av klubben. Det er egentlig ikke mulig å beskrive ham som en vanlig spiller, for det var han ikke. Han var Steven Gerrard, kapteinen og talismanen. Så mange av de store øyeblikkene i klubbens nyere historie involverer Steven.

Steven Gerrard etter sin siste Liverpool-kamp på Anfield i 2015. Foto: Carl Recine

– Han er en så stor del av vår historie, kanskje mer enn noen annen enkeltspiller. Kenny Dalglish, som startet i Celtic, har en forhistorie, mens Stevie er vår helt og vår mann. Det er ganske uvanlig. Det føler nok også Aston Villa-supporterne nå. De kommer til å synge hans navn i helgen og vi vet ikke helt om vi skal bli med eller ikke, ler Gibbons.

Gibbons, som leder den populære Liverpool-podcasten The Anfield Wrap, er spent på mottakelsen Gerrard vil få.

– Det blir interessant å se. Vi kommer selvsagt til å være glade for å se ham, men det er ikke så mye tid for supporterne å ønske ham velkommen tilbake på. Jeg er sikker på at han vil hilse på alle som er der, men en manager kommer ikke ut før rett før avspark. Om Liverpool er noen mål foran, så vil det ikke overraske meg om The Kop synger hans navn. Jeg er sikker på at han kommer til å hilse på oss etter kampen.

– Forventer du at han feirer i morgen dersom Aston Villa scorer?

– He-he, det er et interessant spørsmål som jeg har tenkt litt på. Jeg tror ikke han vil miste det helt. Vi får ikke se en Mourinho-type som løper nedover sidelinjen og sklir på knærne, men jeg tror ikke han klarer å holde helt igjen for han er et konkurransemenneske. Han ønsker å vinne, så vi får kanskje se en knyttneve eller noe sånt, men forhåpentligvis finner vi ikke ut av det.

Gerrard smiler av flere grunner

Den tidligere midtbanespilleren har hatt en vellykket managerkarriere etter at han la skoene på hyllen. Engelskmannen ble ansatt i den skotske storklubben Rangers i juni 2018. Hans store triumf kom i 2020/21-sesongen da Glasgow-klubben vant ligaen for første gang siden 2010/11, og dermed stoppet erkerivalen Celtic fra å vinne ti ligatitler på rad.

Gerrard hadde mye å juble for i den blå delen av Glasgow. Her feirer han ligagullet. Foto: Andrew Milligan

Også i Aston Villa har Gerrard fått en god start. Siden ansettelsen i starten av november står 41-åringen med tre seirer og ett tap. Birmingham-klubben er med det oppe på en ellevteplass. På fredagens pressekonferanse fortalte Liverpool-legenden hvordan det ville bli å komme tilbake til Anfield.

– Alle på arenaen kjenner meg godt nok til å vite hva jeg står for og hva jeg kommer til Anfield for. Jeg kommer tilbake til en klubb der jeg har tilbrakt mange år og det gir meg et smil av flere forskjellige grunner, sier Gerrard og forklarer:

– Jeg har et godt forhold til mange folk i klubben. Jeg hadde en fantastisk tid der, en utrolig god reise. Jeg er en lokal gutt. Det var klubben jeg holdt med so barn og jeg vil alltid støtte det laget. Men samtidig gir det meg et smil fordi jeg får muligheten til å komme dit og konkurrere mot et godt lag, en god manager, og prøve å vinne kampen er mitt eneste fokus.

Den tidligere Champions League-vinneren er ikke redd for å miste sin heltestatus.

– Om jeg sitter på bussen på vei nedover M6 i retning Birmingham og ikke er den mest populære på Anfield, så får det bare være.

Klopp spår Gerrard som fremtidig Liverpool-manager

Liverpool-sjef Jürgen Klopp fikk også flust av Gerrard-spørsmål på sin pressekonferanse. Blant annet ble tyskeren spurt om han trodde klubbhelten kom til å bli Liverpool-manager en gang i fremtiden.

– Ja, det tror jeg absolutt.

Men Klopp mener at alt ikke bare er helt enkelt.

– Det eneste problemet er hvortid det riktige øyeblikket er. Vi så Frank Lampard med sin tid i Chelsea, som er en lignende historie.

Steven Gerrard sammen med Jürgen Klopp etter en treningskamp i Australia i 2017. Foto: WILLIAM WEST

– Steve gjør det veldig bra for øyeblikket og han er veldig ung for å være manager, så man må finne den rette timingen. Det handler ikke om at han ikke er kapabel til det, men hvor lenge han vil det. Men ja, jeg tror definitivt det vil skje og det vil være bra for alle.

Liverpool-fan Gibbons er ikke avvisende til den tanken.

– Jeg tror det er drømmen for de aller fleste Liverpool-supporterne. Det vil være den ideelle situasjonen, for da får vi en som forstår klubben, som elsker klubben og som vet hva supporterne ønsker. For å klare det må hangjøre det godt, men er han en av de beste kandidatene så ville det vært det ideelle. Det ville vært fantastisk å ha han som vår leder.

– Han er så mye av Liverpool for oss, så om han en dag vender tilbake som manager ville det vært fantastisk, sier Gibbons.