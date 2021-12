Én ting ødelegger Nakstads drømmescenario

Det har nå gått drøye to uker siden forskere i Sør-Afrika slo alarm om en ny og tilsynelatende svært smittsom virusvariant.

Varianten fikk etter noen dager navnet omikron av Verdens helseorganisasjon (WHO), og land etter land stengte grensene sine til Sør-Afrika i frykt for at varianten skulle få fotfeste også hos dem.

Over hundre tilfeller

Per torsdag 10. desember er det påvist 109 omikrontilfeller i Norge. FHI mener ytterligere 425 tilfeller er «sannsynlige» tilfeller.

Utfordringen med omikron er at helsemyndighetene ikke vet hvordan varianten vil utvikle seg, både med tanke på alvorlig sykdom og hvor godt vaksinene fungerer.

Derfor blir de neste to ukene helt avgjørende, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Om en uke eller to vil vi ha flere tall på hvem som har vært innlagt, hvordan det har gått med dem og vi kan si mer om hvordan vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, sier han til TV 2.

Vil begrense delta

De siste dagene har den ene smitterekorden erstattet den andre i Norge. Det førte til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innførte en rekke, strenge tiltak under en pressekonferanse på tirsdag.

– Det jeg tror vil skje nå, er at de tiltakene vi har vil begrense spredningen av delta-varianten. Det vil vi se på tallene om en ukes tid. Også vil vi forhåpentligvis få en nedgang på innleggelser med delta-varianten, også fordi flere får sin tredje vaksinedose, sier den assisterende helsedirektøren.

– God situasjon

Det er særlig én ting Rostrup Nakstad håper vil skje med omikron-varianten.

– Hvis vi skulle være så heldig at omikron er en variant som ikke gir så alvorlige sykdomstilfeller, vil det være en god situasjon. Hvis den i tillegg gjør at man er immun mot deltavarianten – så vil det være et slags drømmescenario, sier han.

Det er imidlertid et stort men her.

– Tallenes tale er ikke helt sånn, det ser ut som den er mer smittsom og at de som blir syke får ganske de samme symptomene som ved delta-varianten.

– Vil ha mye å si

I ukene fremover vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følge nøye med på hva forskningen ute i verden viser, og doblingshastigheten på omikron.

– Hvor fort smitter den egentlig? Det vil ha mye å si. Er det lite smitte i Norge, og vi har noen få utbrudd vi har kontroll på, så kan vi håndtere dette en stund uten at det blir for mye. Men øker det veldig raskt, og hvert utbrudd fører til mange smittetilfeller, så kan vi få en situasjon frem mot jul hvor vi får mye smitte med omikron også, sier Rostrup Nakstad.