Svensken håndballjentene frykter: – Vi må løpe hjem

Nathalie Hagman står med hele 48 scoringen etter kun fire kamper hittil i VM.

Hun satte ny scoringsrekord hos svenskene da hun scoret 19 mål mot Puerto Rico. Så fulgte hun opp med nye 19 mål mot Kasakhstan.

– Det er kult å slå noen rekorder etter hvert som man blir eldre, sier Nathalie Hagman til TV 2.

– Det er litt sykt

Og den svenske kantspilleren er i ensom majestet på topp fem-lista over flest mål for Sverige i en landskamp.

1. 19 mål mot Kasakhstan, 2021

2. 19 mål mot Puerto Rico, 2021

3. 17 mål mot Russland 2017

4. 14 mål mot Cuba, 2015

5. 14 mål mot Nederland, 2016

– Det er litt sykt, kanskje. Men jeg løper, og jeg liker den håndballen med både å løpe og å score mål. Det er kamper som har passet meg bra. Mine lagvenninner skal ha takk, for de har gitt meg mange baller å jobbe med, forteller Hagman om de foregående kampene mot betraktelig svakere motstandere.

Nå ligger svensken med et snitt på 12 mål per kamp i VM. Og det betyr en ting for de norske håndballjentene som møter Hagman og Sverige lørdag kveld.

– Vi må løpe hjem i forsvar, det blir kjempe viktig. Mange av målene hennes er opp kontra og straffer. Hvis vi får avverget kontringene hennes, så er vi på god vei, sier Vilde Mortensen Ingstad til TV 2 om kantspilleren som har scoret 28 mål på kontringer.

Norge best statistikk

Svenskenes Jamina Roberts er forberedt på en tøff kamp mot de norske håndballjentene, men mener de har en sjans.

– Jeg må tro det, hvis ikke er det bare å reise hjem. Det er det tøffeste laget å løpe mot, men samtidig er det bedre å ha dem nå enn i en vinn-eller-forsvinn-kamp. Da vet vi hvordan det pleier å gå, sier Roberts.

Sverige har slått Norge i tidligere mesterskap, men siden OL-kvartfinalen i 2008 har de tapt alt som er avgjørende for medaljer og plasseringer.

Norge vunnet alt: bronsefinalen i OL i 2021 (36-19), kampen om femteplassen i EM 2018 (38-29), kvartfinalen i OL i Rio (33-20), semifinalen i EM 2014 (29-25), EM-finalen i 2010 (25-30) og kvartfinalen i OL i Beijing i 2008 (31-24).

– Det blir tøft, men vi vi tror på vårt, legger Roberts til.

– Bruker du hjertet eller hodet nå?

– Hodet, sier Roberts lattermildt.

Silje Solberg, som reddet tre av seks skudd mot Puerto Rico, gleder seg til naboduell.

– Vi må bygge videre på godt forsvarsspill. Og så blir det viktig at vi får løpt på svenskene. De er utrolig gode på å løpe selv og de har løpt som bare rakkern de siste kampene. Da blir det viktig å stoppe kontringsspillet deres.

– Nathalie skal ikke få lov til å score 19 mål i morgen hvert fall! Det kan vi love, slår målvakten fast.