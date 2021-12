Gharahkhani foreslår lønnsfrys enda et år for stortingsrepresentantene

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) mener det er riktig å fryse dagens godtgjøring for stortingsrepresentantene inntil videre.

– Jeg informerte presidentskapet torsdag om Aps holdning. I påvente av utvalget som skal se på lederlønningene i staten generelt og Stortingets utvalg som skal gå gjennom representantenes ordninger, mener vi det er riktig å fryse dagens godtgjøring inntil videre, sier han til Dagens Næringsliv.

Det var i fjor at Stortinget vedtok at lønnen til stortingsrepresentantene skulle holdes på 2019-nivå i påvente av pandemien og en større gjennomgang av lønningene.

Tidligere i år foreslo imidlertid Godtgjøringsutvalget at de folkevalgte neste år skulle få samme lønnsvekst som andre – 1,7 og 2,7 prosent – og dermed ville lønnen for første gang passere millionen.

Dagens Næringsliv skriver at Aps holdning fører til at Senterpartiet og Høyre vil vurdere saken på nytt. Tidligere har begge partier vært positive til å følge Godtgjøringsutvalgets lønnsforslag. Følger et av partiene etter Ap, så blir det lønnsfrys på nytt.