Kvinne (47) dømt til elleve års fengsel for å ha drept broren sin i Halden i mai

Kvinnen dømmes også til å betale oppreisning på til sammen 600.000 kroner til avdødes etterlatte, ifølge dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Kvinnen erkjente straffskyld i retten.

Det var 3. mai at det oppsto en krangel mellom kvinnen og broren i deres felles leilighet i Halden. Krangelen endte med at hun stakk ham med en kniv.

Etter hendelsen ringte hun ifølge dommen til AMK-sentralen for å varsle at hun nettopp hadde knivstukket sin bror og trengte hjelp. Hun skal ha satt i gang med hjerte/lungekompresjon på broren, men livet sto ikke til å redde.

Alle på stedet var alkoholberuset da drapet skjedde.

Aktor la ned påstand om elleve og et halvt års fengsel for kvinnen.

Tingretten legger i sin dom vekt på at tiltalte har tilstått, og de påpeker at hennes skylderkjennelse har gjort at både politietterforskningen og rettsbehandlingen har blitt mindre omfattende enn vanlig.

Videre heter det i dommen at tiltalte har gitt uttrykk for både fortvilelse, skyld og skam over den smerte hun har påført sin nære familie, og at disse forholdene vektlegges i formildende retning.