Stopperkrise for Brann – dette kan bli nødløsningen

– Det er litt vanskelig i backfireren, sier Brann-trener Eirik Horneland (46) til TV 2 før søndagens skjebnekamp mot Sarpsborg i siste serierunde.

Ordene er faktisk en underdrivelse. Horneland må klare seg uten Felix Horn Myhre, Ruben Kristiansen og er nærmest blottet for midtstoppere.

Ole Martin Kolskogen er eneste stopper som er klar for kamp, selv om Horneland har et ørlite håp om at Fredrik Pallesen Knudsen skal bli klar.

– Palle har jeg ikke fått snakket med. Han trente forsiktig i dag, så får vi ta en prat med ham.

– Hvor viktig ville det vært å ha ham med?

– Det ville vært veldig viktig og hatt to midtstoppere i laget, det ville det. Om han starter, kommer fra benk eller hva som helst, hadde det vært viktig å få ham med som en del av troppen til søndag, sier Brann-treneren.

TØFF UTFORDRING: Eirik Horneland har nok å tenke på før serieavslutningen. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det er aldri gunstig

Mye tyder imidlertid på at Kolskogens makker hentes fra bergensernes midtbane. Sivert Heltne Nilsen blir for mannen Horneland må sette sin lit til.

– Det blir en ny konstellasjon. Det er aldri gunstig, men jeg er ikke redd for individene jeg kan sette der. Sivert har ingen problemer med å løse det hvis det blir han, sier Horneland.

Sivert Heltne Nilsen lar seg ikke stresse av situasjonen.

– Vi må bare se an hvordan det blir, og løse det på best mulig måte. Det er uansett et lag som må gjøre jobben sammen, i en tøff kamp mot Sarpsborg, sier han.

– Har løst det ganske greit

Han føler seg komfortabel med å bekle stopperrollen om det trengs.

– Jeg er jo midtbanespiller og det er min sterkeste posisjon, så det er gunstig å spille i sin beste posisjon, men jeg synes jeg har løst det ganske greit som stopper når jeg har spilt der, sier Heltne Nilsen.

Den som eventuelt vil bli hans makker har også full tillit.

– Vi får se hva som skjer. Uansett hvem som spiller, må vi få til samarbeidet med en gang. Det har jeg tro på at skal gå veldig fint. Den personen som eventuelt skal spille der, skal være god nok til å håndtere den oppgaven, sier Ole Martin Kolskogen.

STARTER: Ole Martin Kolskogen er Branns eneste skadefrie midtstopper. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Har vært en kjempeutfordring

Trener Horneland fortviler litt over Branns stadige utskiftinger i bakre rekke gjennom sesongen.

– Et stopperpar skal spille sammen jevnt og trutt. De skal kjenne hverandre inn og ut, sammen med en keeper og to backer. Det er aldri gunstig å få så mange forandringer i backfireren som vi har fått gjennom dette året, sier han.

Han mener det er en av grunnene til at Brann ligger der de nå gjør.

– Det er en av grunnene, det er ingen tvil om det. Nå i høst har vi scoret nok mål til å plukke nok poeng, men vi slipper inn for mye. Det har vi gjort i hele år. Det har vært en kjempeutfordring for oss, innrømmer han.

Før siste serierunde er oppgaven til Brann krystallklar. Bergenserne er nødt til å slå Sarpsborg hjemme på stadion. Samtidig trenger de hjelp fra Odd, som er nødt til å ta poeng hjemme mot Stabæk for at seieren ikke skal være betydningsløs.

– Det er veldig viktig at vi går ut på banen og tenker på hva vi kan vinne. Vi har drømt om denne muligheten hele veien, at vi kan ha sjansen i siste runde. Nå har vi fått til det. Det var ikke mange som trodde det er fjorten serierunde og sju poeng. Vi må få frem takknemligheten. Nå har vi fått sjansen, da skal vi i alle fall gjøre vår jobb, sier Heltne Nilsen.