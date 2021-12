Med disse enkle grepene reduserer du strømregningen

Rett type oppvarming kan spare deg for høge regninger, selv med alle julelysene påtent.

Vinter og rekordhøye strømpriser over hele landet, kan det fort bli dyrt å holde varmen. Med disse enkle grepene kan du raskt spare penger.

– Små tiltak kan være å skru ned temperaturen én grad hvis du kan, ikke ha på varme i rom du ikke bruker, lukk dører og ta litt kortere dusjer, sier markedskonsulent i Ishavskraft, Mari Lind Aronsen.

TENK LANGSIKTIG: Det er Mari Lind Aronsen i Ishavskraft sitt tips hvis du vil spare mer strøm over lengre tid. Foto: Marius Fiskum

Aronsen foreslår å bruke tidsstyring som styrer temperaturen på dag og natt, eller når du ikke er hjemme.

Se full oversikt over hvor mye de forskjellige elektriske apparatene koster i løpet av et år i tabellen lenger ned i saken.

– Dessverre lite å spare på

Mange har inntrykk at TV-titting, mobillading, klesvask eller «gaming» er strømslukere i hjemmet, men disse tingene tar minimalt med strøm. Aronsen opplyser om at oppvarming av hjemmet er det som koster mest.

– Oppvarming står for 70-80% av strømforbruket, så det er desidert mest å spare på å gjøre små tiltak her. Til de som er lite glad i husarbeid er det dessverre veldig lite å spare på å redusere støvsugingen, sier Aronsen videre.

Ifølge Statnetts markedsanalyse vil prisene gradvis gå ned til et mer normalt nivå, men prisene vil være høyere i sør enn i nord også i årene framover. Da kan det være lurt å investere i langsiktige tiltak som etterisolering og varmepumper.

– Varmepumper regnes som den billigste måten å varme opp boligen på, og i løpet av levetiden til varmepumpen er det mange som går sterkt i pluss, særlig når strømprisene er høye, sier Aronsen.

Dette koster elektronikken i hjemmet Elektrisk utstyr Timer/uke Kr per år ved 1 kr Kr per år ved 2 kr Komfyr 7 800 1600 Kjøkkenvifte 2 10 20 Kaffetrakter 3,5 270 540 Oppvaskmaskin 7 730 1460 Kjøleskap 56 470 940 Fryseboks 70 640 1280 Brødrister 0,2 10 20 Vaskemaskin 4 520 1040 Tørketrommel 3 470 940 Hårtørker 1 40 80 Barbermaskin 0,5 0 0 TV 21 110 220 Stereoanlegg 28 40 80 Støvsuger 1 50 100 Oppvarming 84 14400 28800 Vannoppvarming 70 3600 7200 Belysning 49 2800 5600

Kilde: Ishavskraft

Flere rundt om i landet har begynt å ta i bruk El-biler til sine daglige kjøreturer. Der det tidligere virket veldig økonomisk å bare kunne lade bilen hjemme, kan dette også bli kostbart.

– Hvis du har El-bil, anbefales det å lade på natten når prisene er lave. Dette er helt trygt, så fremst du bruker elbil-lader og ikke lader på vanlig stikkontakt.

Dette koster julelysene deg

Mange av oss liker å pynte hus og hjem med lys i desember, noen litt mer enn andre. Heldigvis er ikke lys-snømannen i hagen det største problemet.

LITE Å SPARE: Man sparer ikke mye på å la julepynten ligge. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– I fjor var strømprisene rekordlave, men da regnet vi ut at et vanlig utsmykket julehus med fire lange LED-lenker, tre adventsstaker, to stjerner i vinduet og en snømann i hagen ville ha koster 25,- ekstra på strømregningen i hele desember, dersom det står på konstant, sier Aronsen.