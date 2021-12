Alt var klart for ny Rosenborg-trener. Det manglet bare én ting. Slik var dramaet i kulissene

Forhandlingene mellom Rosenborg og den serbiske Hammarby-treneren er nå lagt døde én gang for alle.

Like etter klokken åtte fredag morgen fikk ledelsen i trønderklubben skriftlig beskjed om at 39-åringen hadde bestemt seg for å trekke sitt kandidatur, ifølge TV 2s opplysninger.

– Det skal dere ha klart for dere, det var Rosenborg som sa nei til Milos, ikke omvendt, sa Nils Arne Eggen samme dag til lokalavisen Nidaros.

Så hvem slo opp med hvem – og hvorfor? Nå kan TV 2 avsløre deler av dramaet som har utspilt seg i det som tidligere denne uken så ut til å bli avslutningen på Rosenborgs mye omtalte trenerjakt.

Frem og tilbake i helgen

Milojević er ikke et navn som i all hast har blitt kastet inn som en nødløsning for Rosenborg i trenerjakten. Ifølge TV 2s opplysninger dukket serberen allerede i mai opp på klubbens radar som en interessant trener.

De siste månedene har han utkrystallisert seg som det klare alternativet dersom Rosenborg ikke skulle klare å lokke til seg Kjetil Knutsen fra Bodø/Glimt.

Og etter hvert som Rosenborgs tålmodighet for å få et klart og tydelig svar fra Knutsen nådde bristepunktet, satte ledende krefter i klubben inn støtet for å sikre seg Hammarbys trener isteden.

I slutten av forrige uke fikk Milojević et tilbud av Rosenborg. Han tygget på tilbudet frem til etter siste seriekamp mot Kalmar på lørdag.

Den kvelden var tendensen klar: Milojević ga beskjed til Hammarby om at han takket nei til RBK, blant annet fordi familien ikke ønsket å flytte til Trondheim.

Allerede søndag gikk Hammarby inn i forhandlinger med Milojević om nye betingelser i kontrakten. Dagen før hadde de gått så langt som å gjøre klar en pressemelding om at deres trener hadde valgt å bryte kontrakten med klubben, fordi Milojević hadde gjort det klart at han vurderte et tilbud fra RBK.

IKKE TIL RBK: Milos Milojevic kommer ikke tilbake til Trondheim med det første. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Men Rosenborg ga seg ikke til tross for serberens første nei. Til slutt klarte ledelsen i klubben å overtale Milojević til å reise til Trondheim og besøke klubben på mandag.

Hammarby-leiren ble i forkant gjort oppmerksom på Trondheim-turen, men reagerte naturligvis negativt på denne. På dette tidspunktet hadde det allerede pågått forhandlinger om en kompensasjon mellom Rosenborg og den svenske klubben.

Milojević og hans agent Miralem Jaganjac landet på Værnes lufthavn like etter klokken 18.30 mandag kveld. Der ble de møtt av flere lokale journalister som hadde blitt tipset om trenerens ankomst.

– Ingen kommentar, sa Milojević på spørsmål om å forklare trondheimsturen.

To år pluss ett i opsjon

Fra han ankom mandag kveld til han reiste tilbake til Stockholm tirsdag kveld, var Milojević i en rekke møter med Rosenborg. Han satt i timesvis på kontoret til Ivar Koteng, og hadde blant annet et langt møte med NTNU-professor Ulrik Wisløff, som er ansatt i 20 prosent stilling som fysiolog i RBK.

– Jeg hadde et veldig godt inntrykk av ham på det jeg driver med og skal drive med. Han var helt på linje med at vi får gjøre det vi kan. Jeg fortalte det jeg tenkte om hva som kan forbedres, og han var 100 prosent enig. Vi hadde en veldig god diskusjon i noen timer. Det er nå det. Fotballmessig vet jeg ikke, men det var en bra match for min del, sier Wisløff til TV 2.

Han bekrefter at han etter møtet fortalte styreleder Ivar Koteng om det gode inntrykket Milojević hadde gjort.

Etter trenerens hjemreise tirsdag kveld, ble de personlige betingelsene ferdigforhandlet. Onsdag kom partene til enighet. Rosenborg – ved sportssjef Mikael Dorsin, daglig leder Tove Moe Dyrhaug og styreleder Ivar Koteng – tilbød Milojević en kontrakt på to år pluss ett i opsjon.

Det var også en del av planen at hans assistenter Andreas Brännström og Nenad Djordjevic skulle være med på overgangen sammen med Milojević.

Det var bare ett forbehold for at det hele skulle gå i orden: Det måtte godkjennes på et styremøte i Rosenborg torsdag kveld.

Bratseth ønsket ikke Milojević

Torsdag morgen begynte tvilen å sive ut i norske medier. TV 2 meldte om skepsis blant deler av RBK-styret. Dette skal ikke ha falt i god jord hos Milojević, men Rosenborg-ledelsen skal fortsatt ha hatt tro på at avtalen ville gå i orden.

Styremøtet torsdag kveld skulle riktignok vise seg å bli enda mindre harmonisk enn ventet. Ifølge TV 2s opplysninger var Rune Bratseth blant de største forkjemperne for ikke å tilby Milojević trenerjobben.

– Vi var syv som spilte en aktiv rolle. Alle var engasjert og sa hva de mente. Jeg tror nesten jeg var en av de som sa minst, sier Bratseth til TV 2 på spørsmål om sin rolle på styremøtet.

– Stemmer det at du ga uttrykk for at du ikke ønsket Milojević som trener?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Bratseth, som er den eneste i RBK-styret som har besvart TV 2s henvendelser i forbindelse med denne saken.

INNFLYTELSESRIK: Styremedlem Rune Bratseth i Rosenborg, her sammen med Åge Hareide på Lerkendal stadion i august 2020. Foto: Ole Martin Wold

Da styremøtet var over like etter klokken 22 torsdag kveld, var alt fremdeles i det blå. Den store usikkerheten rundt trenerspørsmålet førte til at RBK-toppene besluttet å møtes igjen fredag morgen for å diskutere videre. Ingen endelig avgjørelse var tatt.

I Sverige ble Milojević-leiren torsdag kveld gjort oppmerksom på uenighetene i Rosenborg-styret.

Og før styret rakk å diskutere saken ytterligere, fikk Rosenborg-ledelsen fredag morgen – like etter klokken åtte – bekreftelsen om at Milojević har besluttet å trekke sitt kandidatur til trenerjobben i Trondheim.

TV 2 har vært i kontakt med mediesjef Jørgen Stenseth i Rosenborg. Han opplyser om at hverken styreleder Ivar Koteng eller daglig leder Tove Moe Dyrhaug ønsker å uttale seg om saken.

Sportssjef Mikael Dorsin har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser. Det har heller ikke Miloš Milojević.

Fredag kom Hammarby med en pressemelding der de bekreftet at dialogen med Rosenborg er avsluttet, og at det kommer til å kreves «mange diskusjoner» for å avgjøre hvordan klubben vil forholde seg til Milojević, som for øyeblikket fortsatt er under kontrakt med dem.

For Rosenborgs del fortsetter trenerjakten. Kjetil Knutsen har fortsatt ikke gitt sitt endelige nei, slik TV 2 rapporterte på mandag, mens Kjetil Rekdals navn har blitt en del av diskusjonen.