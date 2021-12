Renault har hatt stor suksess med den lille elbilen Zoe i Norge. Den har solgt jevnt og trutt siden lanseringen i 2014.

Nå er det mye som tyder på at Renault vil få nok en suksessmodell, når helt nye Megane E-Tech begynner å rulle ut på norske veier neste år.

Allerede i dag har vi i Broom fått en eksklusiv sniktitt på bilen, under et lukket pressearrangement på Hellerudsletta, utenfor Oslo.

Høye forventninger

Megane E-Tech bygger på en egen plattform, dedikert for elbil. Sammenlignet med Zoe, er batteripakken nesten halvert i tykkelse.

Renault Megane E-Tech Lengde/bredde: 4,21/1,77 meter

Batteripakke: 60 kWt

Rekkevidde: 450-470 km (WLTP)

Maksimal ladehastighet: 130 kW

Første kundeleveringer: April 2022

Det gir romsligere plass innvendig, og spesielt bedre beinplass. Nykommeren er også større enn Zoe, med sine 4,2 meter i lengderetning.

Dette er en bil i kompaktklassen, og Renault sier selv at Volkswagen ID.3 blir hovedkonkurrenten.

Det er ingen tvil om at den norske importøren har høye forventinger til det som blir arvtakeren til Zoe, sett med norske øyne.

De første kundeleveringene skjer i april neste år. I første omgang har Renault i Norge sikret seg 200 eksemplarer av de første launch-modellene. Så vil de følge på med god leveringstakt i månedene som følger.

Importøren regner med å selge 3.000 biler i løpet av 2022. Det er et offensivt tall, når bilen først er på norsk jord rundt påsketider neste år.

Norske priser er ikke klare før i februar.

Megane E-Tech finnes i tre utstyrsvarianter: Equilibre, Techno og Iconic. De to sistnevnte leveres med 20 toms felger som standard.

Vellykket design

Nye Megane E-Tech er starten på en ny æra for Renault. Bilen er et tydelig bevis på at franskmennene ønsker å levere et langt mer spennende og sporty design.

Vi syns bilen ser veldig bra ut. Den er velproporsjonert, med tøffe designelementer. Interiøret viser også at Renault mener alvor, med et pent, moderne og ryddig design. Materialkvaliteten oppleves dessuten som god, i dette segmentet.

Sammenlignet med VW ID.3, som altså er en av de største konkurrentene, syns vi Megane E-Tech både ser og oppleves bedre, særlig på innsiden. Vi får rett og slett mer følelse av «premium» her, så dette lover godt.

Lille Renault Zoe får en storebror

Slik ser det ut på innsiden. Avhengig av valgt utstyrsnivå kan forsetene justeres elektrisk. I bunnen av multimedia-skjermen finnes det dokkingstasjon for smarttelefon .

Taklast og henger? Jepp!

Du kan velge mellom to ulike effektuttak på Megane E-Tech. 220 hk eller 130 hk. Det er sistnevnte som har lengst rekkevidde på opptil 470 kilometer (WLTP).

Bagasjerommet har et totalt volum på 440 liter og ladekabelen har sin egen plass som er tilgjengelig via et avtagbart deksel i bagasjerommet.

Topputgaven med 220 hk, har på sin side en rekkevidde på 450 kilometer. Begge versjonene har batteripakke på 60 kWt. Maks ladehastighet er 130 kW. Ved hurtiglading gjøres 10-80 prosent unna på rundt 30 minutter, da forutsatt ideelle forhold.

Under dagens pressearrangement bekreftet Renault at bilen ikke kommer med 4x4. Her er det drift på forhjulene som gjelder.

I motsetning til ID.3, som hverken har ordentlig hengerfeste eller mulighet for taklast, tilbyr Megane E-Tech begge deler. Her kan du ha inntil 75 kilo på taket, og du kan dra henger på inntil 900 kilo.

Tvinges til å stenge fabrikk – åpner ikke før 10. januar

Dette er en pre-produksjonsmodell, som er på et kort Norgesbesøk.

Trivelig førermiljø

Som vi allerede har nevnt, har vi sansen for interiøret på Megane E-Tech. Her har du fysiske knapper for klimaanlegget, mens øvrige funksjoner styres via en oversiktlig 12-tommers mediaskjerm.

Bilen har også digitale instrumenter, som kan tilpasses etter egne preferanser.

Infotainment-systemet er utviklet i samarbeid med Google.

Her skal man kunne snakke direkite til Google og gi kommandoer, slik at man kan holde fokus på veien. Man kan enkelt sende meldinger, kontrollere medieavspilling, få veibeskrivelser og mye mer. Man kan også bruke stemmen til å styre enkelte funksjoner i bilen, for eksempel klimaanlegg og ulike kjøremodus.

Ny familie-elbil presser konkurrentene på pris

