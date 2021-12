Åpner for å frifinne fetteren

Agder lagmannsrett åpner nå for at fetteren til Birgitte Tengs kan bli helt renvasket.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt for drapet, før han anket og ble frikjent året etter. Likevel ble han dømt til å betale erstatning til offerets etterlatte.

Selv om erstatningskravet senere ble fjernet, har den sivilrettslige dommen blitt stående.

I en årrekke har fetteren og apparatet rundt ham jobbet for å få dommen fjernet. Nå som en annen mann er siktet for det uløste drapet fra 1995, mener Agder lagmannsrett at saken stiller seg annerledes.

– Det er en lettelse å se at domstolen tar grep for å få en slutt på denne saken. Det har pågått i 24 år nå, og det har vært en enorm belastning for veldig mange, sier fetterens forsvarer, Arvid Sjødin til TV 2.

FORSVARER; Advokat Arvid Sjødin representerer fetteren. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ser til internasjonale konvensjoner

Senest 25. mai i fjor avviste Agder lagmannsrett Sjødins siste begjæring om gjenopptakelse av fetterens sak.

– Da var begrunnelsen at saken var foreldet. Gjelder ikke det selv om en annen person er siktet?

– Slik jeg forstår det viser dette at man har sett hen til internasjonale konvensjoner, og ikke bare til norske lover. Det er veldig viktig at de gjør det, sier Sjødin.

I svaret på den siste gjenopptakelsesbegjæringen skriver førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Norden, at det har vært en betydelig utvikling i saken etter kjennelsen fra mai 2020.

– Nærmere har vi aldri vært

Da politiet i september gikk ut med at en 51 år gammel mann fra Haugalandet er siktet for drapet, var advokaten raskt ute med å kreve gjenopptakelse på nytt.

Han fikk støtte, blant annet fra jusprofessor Mads Andenæs, og i oktober bekreftet Sør-Vest politidistrikt i brev at fetteren er helt ute av den nye etterforskningen.

Når retten også retten nå åpner for frifinnelse, er det en lettelse for fetteren, forklarer Sjødin.

– Men en selger aldri skinnet før bjørnen er skutt. Vi venter med å konkludere med noe som helst, men nærmere har vi aldri vært, sier advokaten.



Bistandsadvokaten til Birgitte Tengs' foreldre, John Christan Elden, har fått frist til å svare på vegne av sine klienter innen 11. januar til neste år.



