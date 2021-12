Røiseland på pallen etter sekunddrama mot lagvenninnen

Marte Olsbu Røiseland skjøt to fulle hus, men var ikke i nærheten av å matche hviterussiske Hanna Sola i sporet. Det endte med tredjelpass, 50 sekunder bak Sola. Franske Justine Braisaz-Bouchet knep andreplassen, 46 sekunder bak vinneren i Hochfilzen.

– Jeg gjør et perfekt løp på skytingen. Og så er det veldig tungt i sporet. Jeg har vært veldig sliten etter Östersund, og så har jeg hatt litt magetrøbbel etter at jeg kom hit, sier Røiseland til NRK.

Ida Lien leverte en strålende sprint med to fulle hus, men klarte akkurat ikke å vippe Røiseland ut av pallen. Det endte likevel med fjerdeplass og karrierebeste for Lien, kun to sekunder bak lagvenninnen.

– Jeg hadde et håp om pallen. Det sies jo at det er den sure fjerdeplassen, men i dag syns jeg det er en grei fjerdeplass sier Lien til NRK.

Tiril Eckhoff ble nummer seks. Emilie Kalkenberg og Karoline Knotten bommet én gang hver på standplass og plasserte seg relativt beskjedent. Kalkenberg ble nummer 41 og Knotten nummer 58.

Kollaps for Tandrevold

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt feilfritt på første skyting, men det ble kollaps på den andre med hele tre bom. Dermed havnet 25-åringen langt nede på listene med en skuffende 53. plass.

– Jeg kjenner på en måte ikke meg selv igjen. Dette er ikke meg. Det er ikke sånn jeg skyter, og det er ikke sånn jeg går heller, innledet hun intervjuet med NRK etter målgang.

– Jeg blir en veldig usikker utøver, da. Jeg har jobbet knallhardt i år for å bli bedre på stående skyting, og jeg har bygget masse selvtillit på det i nasjonale konkurranser. Men vinteren føles veldig kort når man ødelegger skirenn på skirenn, sa Tandrevold.

(©NTB/ TV 2)