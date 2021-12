Johaug: – Det tirrer meg

Se sprint i Davos på TV 2 lørdag fra kl. 11.45

Therese Johaug har tapt to av tre dueller mot Frida Karlsson denne sesongen. Det er uvant kost for den vanligvis så suverene skistjernen.

– Det tirrer meg, sier Johaug til TV 2.

Hun legger ikke skjul på at ørefikene fra Karlsson gjør henne ekstra skjerpet. Johaug ser også at det kan være bra for sporten med større konkurranse.

– Det er kjempebra for sporten. Det er skikkelig spennende. Jeg merker det på folk rundt meg. «Herregud, når er jo damelangrenn dritspennende å følge med på», sier de.

KLAR: Therese Johaug har brukt dagene i Davos til å lade opp til det som trolig blir en ny Karlsson-duell på søndag. Foto: Pål Schaathun

Johaug står med null individuelle OL-gull. Hun har ikke lagt skjul på at hun har en stor drøm om å ta steget øverst på pallen i Beijing, men konkurransen er tøffere enn på mange år.

– Er det like moro hvis det blir ubehagelig i OL?

– Nei, det kan jo bli ubehagelig i OL. Det er jeg forberedt på. Hun har tatt store steg, og vi vet at det også kan komme andre jenter. Det er ikke bare å hente gullmedaljene, men jeg har veldig, veldig lyst til å gå fort. Disse dagene i Davos har gjort meg godt, sier Johaug.

– Føler du at du har et overtak på Karlsson?

– Jeg har jo ikke det nå. Det er hun som peker seg ut som storfavoritten på søndag. Jenta er i form, har tatt steg og går fort, sier Johaug.

Karlsson utstråler selvtillit i møte med TV 2 før Davos-helgen.

– Jeg var best på Lillehammer. 0,3 sekunder bedre, smiler hun.

22-åringen røper at hun har planer om å gjøre livet surt for Johaug i OL. Og grunnen til at hun er nærmere enn noensinne?

– Jeg har funnet en nøkkel og har gjort noen justeringer. I fjor var jeg mye skadet og hadde mange skavanker. Jeg utviklet et feil bevegelsesmønster for å unngå smerter. Nå har jeg jobbet steinhardt og innsett at jeg må bli sterkere i flere deler av kroppen, sier Karlsson.

Johaug peker på at hennes store fordeler i Karlsson-konkurransen er rutine og kondisjon. Slik kontrer Karlsson:

– Jeg har en skalle. En vinnerskalle, smiler hun.