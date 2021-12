Simen Næss Hagen (30) fra Larvik elsker racing og motorsport – og har etter hvert gjort hobbyen sin til levebrød. Han har nemlig opprettet nettstedet Parc Fermé. Her dekker han mye av det som skjer av bilsport i Norge og i utlandet. Dessuten kommenterer han bilsport på Viasat.

Selv har han ikke så mye erfaring med å sitte bak rattet i ekte racerbiler.

Men nå har han bygget en egen simulator som skal gi noe av den samme opplevelsen. Hele rigget har en verdi på rundt 60.000-70.000 kroner. Men så er det også en ekte Porsche-girspak her.

Med tre skjermer, girspak, håndbrekk, pedaler og ratt med ulike funksjoner, begynner det å bli riktig så virkelighetsnært.

TV-opptak

Næss Hagen hadde denne uken med seg den imponerende simulatoren på God Morgen, Norge på TV 2– der fokus var på den historiske sesongavslutningen i Formel 1. Den går av stabelen søndag.

Programlederne fikk anledning til å prøve simulatoren. Simen hadde til og med gjort klar "bilen" til selveste Lewis Hamilton. Hvordan det gikk da denne ble rattet rundt på den legendariske Spa-racerbanen, kan du se i klippet over.

– Jeg synes det er veldig artig å bruke simulatoren. Den gir en en ganske virkelighetsnær opplevelse – med tre skjermer, sekvensiell girspak som er den samme som brukes i Porsche, pedaler, ratt med ulike funksjoner – ja, også koppholder, da. Det må man ha, smiler Simen.

Akkurat som på et vanlig racerbil-ratt, er det masse knapper og brytere her.

Formel 1 blir med guttedrømmen for de fleste – men ikke for Arne Fredly

Nødknapp

Men én ting lurer vi litt på. Til venstre for rattet er det en gul boks med en rød "alarm"-bryter på.

– Hva er det for noen?

– Det er ganske mye motstand i rattet. Så hvis det plutselig snurrer, kan håndleddet eller fingrene ryke. Derfor er det greit med en nødbryter. Jeg hører faktisk en del historier om det i sim-racing-miljøet, der en tommel eller håndledd har røket.

– Har du måttet bruke den selv?

– Ja, jeg har faktisk det. For rattet kan noen ganger henge seg opp – og bare går rundt og rundt uten å stoppe. Hvis jeg tror det skjer, er jeg rask med å trykke på knappen. Da kuttes strømmen og rattet nullstilles.

Til venstre er nødstopp-knappen.

Vi kjører nye Mercedes-AMG GT R PRO på Formel 1-bane

Simulator til 250.000 kroner

Broom fikk også prøve seg. Og kan skrive under på at det er sterkt vanedannende.

– Hvor lenge sitter du, når du først er i gang?

– Jeg er jo hobbyspiller. Men i koronatider kan man bli sittende lenge. Én gang oppdaget jeg at jeg hadde sittet i setet i fire timer på rad – uten pause. Det ble to timer til, også. Da var det plutselig langt på natt. Jeg er med i NM i sim-racing og tar det på alvor når jeg først kjører. Da later jeg som om jeg kjører på ordentlig. For meg som jobber med å dekke racing, er det god research.

– Du har vel noen kompiser som er rimelig misunnelige på dette?

– Hehe, joda. Men så er det noen som tar det enda lenger, også. Jeg har en kompis som har et rigg til rundt 250.000 kroner. Da begynner det å bli ganske rått ...

Video: Her møtes kompisene til duell på racerbanen:

Nå er det Formel 1-feber i Norge