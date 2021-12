EU-land lover å ta imot nesten 40.000 afghanere

De 15 medlemslandene har ifølge EU-kommisjonen allerede evakuert 28.000 mennesker fra Afghanistan. De det er snakk om nå, kommer i tillegg.

Ifølge Johansson er Tyskland alene villig til å ta imot 25.000 flyktninger.

I et brev fra Johansson til innenriksministrene i de 15 landene står det at de vil ta imot i alt 60.000 flyktninger i 2021 og 2020, og at afghanere utgjør to tredeler av disse.

Etter at Taliban gjenerobret makten i Afghanistan i slutten av august, har situasjonen i landet forverret seg dramatisk. Ifølge FN lider over halvparten av befolkningen av matmangel.

(©NTB)