Over hundre vakter mangler på intensivavdelingene i helgen: – Det er sånn vi jobber

Intensivkapasiteten får mye av skylden for at regjeringen denne uka innførte nye, og strenge tiltak. Sykehusledelsen kritiserer myndighetene for å pulverisere ansvaret.

Tirsdag denne uken ble det på nytt innført strenge og inngripende koronarestriksjoner i Norge.

Til tross for en vaksinedekning på nærmere 90 prosent var Jonas Gahr Støre nødt til å be folk finne frem munnbindet og holde avstand.

– Høy risiko

Årsaken er blant annet at trusselen for den nye virusvarianten omikron betegnes som «enorm», og at myndighetene er redd for at helsevesenet ikke skal være i stand til å gi befolkningen forsvarlig helsehjelp.

– Hvis smittetrenden ikke snur, mener Helsedirektoratet det er høy risiko for at spesialisthelsetjenesten overbelastes innen kort tid, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under pressekonferansen.

Det er særlig intensivkapasiteten som trekkes frem som årsak til at nordmenn igjen må finne seg i strenge restriksjoner.

PRESSET: Etter uker med stadig økende smittepress, måtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) denne uken innføre ytterligere skjerpede koronatiltak. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I et intervju med TV 2 onsdag innrømmet statsminister Jonas Gahr Støre at det burde vært gjort mer for å styrke intensivkapasiteten i landet.

Men hvem som har ansvaret, er det delte meninger om.

– Jeg har vært statsminister i åtte uker, og det har sittet andre folk i åtte år. Sykehusene har utviklet seg, men beredskapskapasiteten knyttet til intensiv har vært lav, og det må vi gjøre noe med. Den forrige regjeringen satte i gang noen tiltak, men vi må gjøre mer, sa han.

– Dette er krevende

TV 2 sendte torsdag en forespørsel til de største sykehusene for å få en status over hvor mange vakter som står ledig på intensivavdelingene denne helgen.

Av sykehusene som har svart, er det Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet som skiller seg ut med 81 udekte vakter per torsdag kveld.

HARDT PRESSET: Norske intensivsykepleiere har vært under hardt press etter snart to år med pandemi. Her ved intensivavdelingen på Haukeland. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Dette er slik vi jobber, hver helg, gjennom hele året. Noen helger ser bedre ut, noen er mer vanskelige å dekke; denne helgen er normalt krevende å få til å gå i hop. Pandemi og behov for ekstra ressurser forsterker dette, men vi jobber slik også i «normalsituasjonen», sier avdelingsleder for postoperativ og intensivavdelingen ved OUS Mons Sjøberg til TV 2.

Han understreker at ledere og driftssykepleiere må jobbe med å dekke vakter gjennom helgen.

– Eller sagt på en annen måte: Helgen er ikke ferdig dekket og løst før man kommer til mandag morgen. Hver helg, hele året. Dette er krevende for ledere og for ansatte, sier Sjøberg.

– Preger arbeidssituasjonen

SMITTETRYKK: I Trondheim har sykehuset hatt rekordmange koronapasienter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det andre sykehuset som skiller seg ut er St. Olavs hospital i Trondheim. Smittetrykket har vært høyt i byen store deler av høsten, og sykehuset har hatt rekordmange koronapasienter innlagt.

I løpet av én uke i november døde over ti pasienter med korona.

I helgen står det per torsdag kveld 29 udekte vakter ved intensivavdelingen.

– Rekruttering av intensivsykepleiere er som kjent både et nasjonalt og internasjonalt problem, og preger selvfølgelig arbeidssituasjonen også på St. Olav. Vi har over lang tid hatt utfordringer med høyt arbeidspress og mye ekstrajobbing, men det faglige fokuset og ivaretagelsen av den enkelte pasient er absolutt opprettholdt, sier klinikksjef ved Klinikk for anestesi- og intensivmedisin Hilde Pleym.

I bildekarusellen under kan du se en oversikt over udekkede vakter på fire av de største sykehusene i Norge.

– Is i magen

På spørsmål om hvor mange «hull» i vaktplanen sykehusene kan tillate seg å ha, sier Mons Sjøberg ved OUS at det avhenger helt av hvordan den samlede situasjonen ved sykehuset ser ut.

– Dersom vi går inn i helgen med noen ledige intensivplasser ved seksjoner har vi litt is i magen. Vi må ha en formening om hvilke pasienter som kan tenkes å gå videre til sengeposter eller andre sykehus, og vi vet hvor mange pasienter vi får inn til oss i snitt hvert døgn. Totalbildet avgjør om vi må bemanne opp, om vi kan bemanne for en normal, eller om vi kan ha noen vakter ledige – og bemanne opp dersom uforutsette endringer skjer, sier han.

SKILLER SEG UT: OUS og Rikshospitalet skiller seg ut med hele 81 udekte vakter per torsdag kveld. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sjøberg er klar på at arbeidssituasjonen varierer fra seksjon til seksjon og fra sykehus til sykehus, men understreker at alle deres seksjoner opplever en presset hverdag, og at de har gjort det i mange år.

KRITIKK: Avdelingsleder Mons Sjøberg ved OUS er ikke imponert over regjeringen. Foto: Kent Roger Bjørklund

– Alle som har covid-pasienter ved sine seksjoner opplever dette som ekstra krevende, fordi vi ikke ser enden på dette, sier avdelingslederen.

– Umulig å forstå

Samtidig sier Sjøberg at alle som jobber med dette, brenner for det de gjør og opplever at det er meningsfylt og viktig.

– Våre sykepleiere, leger og alle andre som har stått lenge i dette vil fortsette å gjøre jobben, men jeg tror jeg har alle kollegaer bak meg når jeg sier at det er helt umulig for oss å forstå hvordan bevilgende myndigheter snur ryggen til oss og pasientene og bruker tiden på å pulverisere ansvaret for mangelfull kapasitet, det være seg på intensiv, i sykehusene eller i kommunene, sier Sjøberg.

Trappe ned sykehusaktiviteten

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier den kommunale- og statlige helsetjenesten stort sett bruker alle ressurser hele året, også i en normalsituasjon.

Med en pandemi i bildet blir situasjonen ekstra krevende for helsevesenet.

Koronapandemien har ført til en omlegging av driften til landets sykehus som har vært krevende over tid, ifølge Nakstad.

Han mener derfor det er naturlig at sykehusene prioriterer tjenestetilbudet.

– Den mest nærliggende løsningen når man i utgangspunktet driver med de fleste ressurser i bruk er å trekke ned på noe aktivitet, så i en pandemi blir det et prioriteringsspørsmål, rett og slett, sier han til TV 2.