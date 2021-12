Sykehuskapasiteten er sprengt: Har satt inn marinen for å håndtere krisen

Marinen er satt inn for å håndtere en kraftig økning i smitte av Delta-varianten i New Mexico.

– Det går fort å ta en vaksine, men det går ikke fort å glemme bildet av bestemoren din på respirator, sier marinesykepleier Kennedy Garcia, som behandler pasienter i byen Farmington, til nyhetsbyrået Reuters.

For Garcia snakker av erfaring. Hun har mistet fire familiemedlemmer til Covid-19.

Intensivavdelingen nordvest i New Mexico er den fjerde avdelingen for koronasyke hun har blitt sendt til for å bistå. I flere uker har kapasiteten på sykehuset i Farmington vært helt sprengt.

– Jeg ser ikke mange vaksinerte mennesker her, sier marineløytnantkommandør Charles Volk, til Reuters.

BISTÅR: Løytnant Kennedy Garcia er også sykepleier. Hun hjelper 61 år gamle Larry Goff, som er innlagt på intensivavdelingen med covid-19. Foto: SHANNON STAPLETON/ REUTERS

61 år gamle Larry Goff fikk påvist covid-19 samtidig som sin gravide datter. Datteren ble innlagt på sykehus forrige uke og mistet barnet.

– Jeg var en av de som ventet lenge med å ta vaksinen, men jeg er veldig glad jeg gjorde det til slutt, forteller 61-åringen fra sykehussengen.

Bistand fra militæret

Delta-varianten øker kraftig i New Mexico, og personell fra den amerikanske marinen er satt inn for å bistå. De er en del av en større militær operasjon, bestående av 20 ulike team som skal utplasseres til sykehus som sliter.

Ifølge en uttalelse fra den amerikanske hæren skal personell fra marinen utplasseres i minst syv delstater.

15 millioner har fått tredje vaksinedose

New Mexico var en av delstatene i USA, som tidlig oppnådde en høy vaksinedekning. Men, nå blir stadig flere innbyggere smittet av covid-19.

Ifølge USAs president Joe Biden har 15 millioner amerikanere fått en tredje vaksinedose.

– Daglig får omtrent en million mennesker oppfriskningsdosen, sa Biden på en pressekonferanse torsdag.

200 millioner amerikanere har fått to doser med vaksine mot covid-19.