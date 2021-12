Svensk artist anklaget for å spille «Satan-musikk» – måtte holde hemmelig konsert

Katolske demonstranter anklaget svensken for å spille «djevelens musikk».

Den svenske musikeren og organisten Anna von Hausswolff (35) ble tvunget til å avlyse to konserter i to franske byer, da katolske demonstranter anklaget 35-åringen for å spille «djevelens musikk».

Den første konserten skulle finne sted i en kirke i byen Nantes tirsdag kveld, men ble stoppet da flere titalls demonstranter blokkerte kirkens inngang mens de ropte, skrek og sang «Hellige Maria Guds mor, be for oss stakkars syndere».

– Skremmende og leit

Ifølge BBC hang demonstrantene seg opp i von Hauswolff låt «Pills», hvor hun i en linje synger at hun har elsket med djevelen.

I en post på Instagram beskriver Hausswolff selv den skremmende opplevelsen.

«Her sitter jeg inne i kirken og hører på mellom 50 og 100 integralister som roper og skriker utenfor kirkedørene. De blokkerer veien for nesten 400 personer. Det var en skremmende, intens og lei situasjon. Det var ikke noe annet vi kunne gjøre enn å kansellere, da vi hadde for dårlig sikkerhet. Tankene mine går ut til alle mine fantastiske fans som sto fredelig og tålmodig utenfor (...) Kirken og jeg jobber sammen og ikke mot hverandre.»

Da også konserten i kirken Saint-Eustache i Paris måtte kanselleres, fikk teamet rundt Husswolff hast med å finne et nytt konsertlokale. Valget falt på en da ikke-navngitt protestantisk kirke i nærheten av Triumfbuen.

Den nye adressen ble kun gitt til de som hadde kjøpt billett, med beskjed om å ikke videreformidle informasjonen.

– Militære ekstremister

Kulturminister Roselyne Bachelot har ifølge BBC beskrevet demonstrantene som militære ekstremister, og tok tydelig Hauswolffs side ved å si at gjennomføringen innebar frihet til kunstnerisk skaperverk.

I etterkant av den hemmeligholdte konserten, publiserte musikeren en hyllest på Instagram hvor hun takker den nå navngitte kirken og pastoren som gjorde gjennomføringen mulig:

«Paris, vi gjorde det! Takk til den protestantiske kirken Eglise Reformee de l’Etoile og pastor Louis Pernot for å ha gjort dette mulig i aller siste sekund. Jeg er i tårer over all støtte, kjærlighet og mot fra alle menneskene som har vært rundt meg de siste turbulente dagene.»