Ble lovet pristak – nå vil strømselskapet endre avtalen

25 år gamle Jonas Berntsen brukte pandemien til å realisere drømmen om å åpne et treningsstudio.

I åtte måneder pusset han opp en gammel fabrikk til å bli en fullverdig og ny treningsgym. Han holder til i Vanse rett utenfor Farsund. Med egeninnsats, en god investor og et stort lån åpnet han «Løft Gym» i august.

Lokalet er på 800 kvadrat og krever en god del strøm for å holde varmt. Derfor inngikk han en såkalt forvaltningsavtale med strømselskapet Tinde Energi, med en varighet på tre år.

Ifølge Berntsen var selger tydelig på at strømavtalen skulle ha et øvre pristak på 56,2 øre kilowatten.

– Før jeg inngikk strømavtalen i august, spurte jeg Tinde om de kom til å sette opp prisen hvis strømmen ble dyr i vinter. Da var svaret nei.

Men salgsløftet viser seg å ikke være like bindende når strømselskapet selv taper penger på avtalen.

Hos oss får du ingen skjulte kostnader, og full åpenhet. SMS med kjøpsvilkår fra Tinde Energi til Løft-eier Jonas Berntsen. Sendt 26. august 2021.

Vil endre vilkårene

For et par uker siden fikk han en e-post fra strømselskapet om at de vil endre kontrakten; ifølge Tinde vil pristaket fjernes i inntil fem måneder, gjeldende fra januar.

– I eposten sto det at denne avtalen ikke kunne holdes som følge av endringer i markedet. De sier derimot ingenting om hvilken pris jeg kan komme til å få, sier Berntsen.

Dette sier strømavtalen til Løft Gym: Ved forvaltningsavtaler plikter Tine Energi å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markerdsvurderinger.

Kundens kraftpris kan få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Underliggende leveranse er spotpris.

Dette produktet innehar derfor i tillegg alle risikofaktorer som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

Han svarte kort og kontant at han ikke gikk med på å si opp avtalen om forvaltningspris med pristak.

– Jeg påpekte at de hadde solgt meg en avtale, som de etter få måneder prøver å gå tilbake på, sier han.

Noen dager senere ble han ringt opp og bedt om å stille til møte slik at de kunne forhandle frem en avtale de begge er fornøyd med.

– Jeg har sagt at de må jo ha forutsett at prisen ville stige inn mot vinteren, det har jo ligget i luften. Svaret fra har vært at de ikke hadde sett for seg at det skulle bli så voldsomt som nå, forteller Berntsen.

Slik svarer strømselskapet

Daglig leder Gisle Sveva i Tinde Energi bekrefter at pristaket i Berntsen sin strømavtale ikke er absolutt, og sier at enkelte faktorer gjør at de kan endre vilkårene med 30 dagers varsel.

Et av tiltakene energileverandøren kan gjøre er å endre pristaket.

– Vurderingen vi har gjort av Løft Gym sin avtale faller tilbake på en klausul vi har i alle våre forvaltningsavtaler som tillater oss å endre vilkårene om situasjonen tilsier det, sier han.

Og legger til:

– Dette er selvfølgelig ikke noe vi gjør med lett hjerte.

Videre presiserer han at de ikke anser skikken som uetisk.

– Jeg vil også understreke at Løft Gym, i denne perioden med høye priser, har nytt godt av sin avtale med Tinde Energi, sier han.

– Tidobling av prisen

Berntsen har regnet på hvor mye det ville kostet å holde det nyetablerte treningssenteret gående hvis han gikk over til spotpris.

TREDOBLING: Jonas frykter strømregninger på over 30.000 kroner om strømleverandøren endrer til spotpris. Foto: Privat

– Hvor mye betaler du i strøm i måneden med avtalen du har i dag?

– Med normalt forbruk på en måned ligger det på rundt 7-8000 kroner. Med nettleie og andre avgifter blir det tett oppimot 10.000, forteller han.

– Hvis de skulle gå til spotpris, har du regnet på hvor mye du må betale da?

– Da ville jeg fått en tidobling av fastprisen, siden den til tider ligger på nesten 5 KwH på Sørlandet. Jeg anslår da at strømregningen min ville blitt tredoblet, og at jeg må ut med nesten 30.000 i måneden.

Forskjellen på en forvaltningsavtale og spot- og fastpris: Fastprisen er avtalt på forhånd for en gitt periode uavhengig av markedet for øvrig. Forvaltningsavtalen følger til dels forventede svingninger i markedet; avtalen åpner for at strømmen kjøpes lang tid i forveien, og derfor anses denne prisvarianten som forutsigbar. Spotprisen styres utelukkende av tilbud og etterspørsel, derfor vil denne strømavtalen gi de største svingningene. Kilde: Visma

– Hvordan vil det gå utover driften av treningssenteret?

– Heldigvis har jeg omsetningsbasert leie det første året, i tillegg til at utleier er deleier i treningsstudioet. Hadde jeg ikke hatt den avtalen med huseier, så ville jeg gått kraftig i minus hvis strømavtalen blir endret. Vi er nyåpnet, og vi har ikke nok medlemmer til å alene dekke leie og andre avgifter.