Her er årets deltakere i «Camp Kulinaris»: – Jeg bestiller mye Foodora

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er duket for en ny sesong av «Camp Kulinaris». Her er årets deltakere som skal få prøve seg som kokker på «Kulinaris»-kjøkkenet.

Ti kjendiser er klar for sesong fem av realityprogrammet «Camp Kulinaris», og deltakerne deler sine forskjellige syn på mat og kokkekunskaper på kjøkkenet.

Thomas Felberg (49):

KJØTTELSKER: Thomas Felberg liker best å lage mat med store kjøttstykker. Foto: TV3 / Viaplay

Rockemusiker og tidligere programleder for blant annet «Tidsbonanza», Thomas Felberg, er glad for at han ble med på «Camp Kulinaris».

– Det har vært utrolig morsomt, sier han til God kveld Norge.

Felberg er glad i det meste av mat, og beskriver seg selv som rockeren som kaster svære kjøttstykker på grillen.

– Jeg er veldig åpen i matveien, og liker å smake det opp med krydder, forteller han.

Håvard Lilleheie (48):

Skuespiller og komiker Håvard Lilleheie mener at han er helt medium flink til å lage mat.

– Når jeg lager mat hjemme, bruker jeg Youtube-oppskrifter, forteller han.

Skuespilleren får spesielt mye hjelp av «Chef John» på Youtube når han skal kokkelere på kjøkkenet hjemme. «Chef John» filmer nemlig hendene sine mens han lager maten.

YOUTUBE-KOKK: Håvard Lilleheie bruker video-oppskrifter på Youtube når han skal lage mat. Foto: TV3 / Viaplay

– Da blir det veldig lett å lage mat, så jeg opplever at jeg er ganske naken her uten det, sier Lilleheie om oppholdet på «Camp Kulinaris».

Når han følger video-oppskrifter kan han imponere med lam sammen med lime og krydder som går i ovnen, men klusser det ofte til dersom mange ting skal gjøres samtidig.

Kathrine Sørland (41):

Modell og programleder Kathrine Sørland har aldri hatt en særlig interesse for å lage mat.

– Jeg har alltid syntes at det er stress, mas og litt ork. Det er Andreas, mannen min, som lager mat hjemme, forteller hun til God kveld Norge.

RESPEKT: Kathrine Sørland forteller at hun har stor respekt for kokkeyrket. Foto: TV3/ Viaplay

Hun håper at oppholdet på «Camp Kulinaris» kan gi henne litt mer selvtillit på kjøkkenet når det gjelder matlaging fremover.

Sørland har også opplevd en del uhell på «Kulinaris»-kjøkkenet:

– Jeg har skåret meg i hver eneste finger. De nærmeste hjemme sa: «Kathrine bør ha en kjøkkenkniv som ikke er skarp», ler hun.

41-åringen sier at hun har full respekt for kokkeyrket, men tror ikke at hun selv skal bli kokk.

Christopher Mørch Husby (32):

Frisør Christopher Mørch Husby vil være snill med seg selv og mener han er ok til å lage mat. Hans familie og venner er ikke helt enig med ham:

BRANNUTRYKNING: Christopher Mørch Husby har opplevd å få brannvesenet på besøk i forbindelse med matlaging. Foto: TV3 / Viaplay

– Alle rundt meg synes jeg er helt katastrofe! Dessverre har de nok litt rett, innrømmer Mørch Husby.

32-åringen sier han kan være utålmodig, vil at det skal gå kjapt og blir litt distré når han lager mat.

– Dersom mobilen ringer, eller jeg får en mail, så har jeg glemt av hele greia på et sekund, sier han og forteller at han har hatt brannvesenet på besøk i forbindelse med matlaging.

Når han skal imponere andre med matlagingen sin, lager han en pasta bolognese med litt ulike urter.

– Som tatt rett ut fra barnemenyen, men det er noe av det beste jeg vet, forteller Mørch Husby.

Omer Bhatti (36):

Rap- og hiphopartist Omer Bhatti forteller at han er flink til å lage plantebasert og vegansk mat.

VEGANER: Omer Bhatti har møtt på noen utfordringer på kjøkkenet ettersom han ikke spiser kjøtt. Foto: TV3 / Viaplay

Bhatti har vært veganer i seks år, noe som kan by på utfordringer på kjøkkenet:

– Jeg liker ikke å ta i kjøtt i det hele tatt. Eller lukte og se på det, sier han til God kveld Norge.

Han forklarer at han ikke ser på kjøtt som mat:

– Når jeg ser kjøtt foran meg, ser jeg en død kropp, da er det bare ekkelt.

Bhatti ser på det som et handikap at han ikke kan smake på alt han lager inne på «Camp Kulinaris» som inneholder kjøtt.

– Blir som å lage mat i blinde nesten, forteller han.

Henrik Thodesen (41):

Skuespiller og komiker Henrik Thodesen er blant dem som skal få vise frem sine kokkekunskaper i årets sesong av «Camp Kulinaris».

Thodesen er best kjent fra underholdningsprogram som «Torsdag kveld fra Nydalen» og humorserien «Henrik Uber Alles».

Han har tidligere deltatt i blant annet første sesong av «Kompani Lauritzen», hvor han kom helt til finalen, og «71 grader nord kjendis» i 2016.

LAGER SJELDEN MAT: Nora Angeltveit forteller at det er kjæresten hennes som lager mest mat hjemme. Her sammen med deltaker Henrik Thodesen. Foto: TV3 / Viaplay

Nora Angeltveit (31):

Influenser Nora Angeltveit har aldri sett en episode av «Camp Kulinaris», men likte seg godt under oppholdet.

Hun velger å ikke skryte særlig av egne kokkekunnskaper:

– Jeg er ikke så veldig flink til å lage mat. Det er som oftest kjæresten min som står for det hjemme fordi han er kjempegod, forteller hun.

Angeltveit forteller at hun har opplevd noen uhell på «Camp Kulinaris»-kjøkkenet.

– Jeg har ganske stygge negler, fordi jeg har blitt bitt av krabber og prøvd meg på noen kniver som kappet av halve neglen min, forteller hun.

Sebastian Solberg (32):

Produsent og influenser Sebastian Solberg synes «Camp Kulinaris» var en kjekk og utfordrende opplevelse.

– Det har vært steinslitsomt!, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg har vært med en gjeng som har vært så jævlig seriøse. De har trodd at de var ekte kokker, og de er jo ikke det. De er leid inn til en TV-jobb og har ikke skjønt det, ler han.

Han er veldig glad for at han sa ja til å bli med i programmet, selv om han mener at han ikke er spesielt god til å lage mat.

MATLEVERANSE: Sebastian Solberg innrømmer at han bestiller mye mat fra Foodora. Her sammen med deltaker Sofie Caroline Nilsen. Foto: TV3 / Viaplay

– Jeg bor i Oslo, bestiller mye Foodora og lager mye enkle retter, innrømmer han.

Sofie Caroline Nilsen (26):

Influenser og realitydeltaker Sofie Caroline Nilsen skryter ikke av matkunnskapene sine.

– Jeg er midt på treet. Jeg er ikke dritdårlig til å lage mat, men ikke flink heller, forteller hun.

Dersom hun skal imponere noen skikkelig, pleier hun å lage sin egen trøffelpasta. Én spesiell person satte ikke pris på spesialretten hennes – nemlig «Camp Kulinaris'» egen kokk, Kjartan Skjelde.

– Kjartan likte ikke trøffelpastaen min, men han er kresen, ler Nilsen.

Linda Johansen (54):

Gründer innen skjønnhetspleie, Linda Johansen, mener at hun ikke er så verst til å lage mat.

PIZZA: Linda Johansen har laget hundrevis av pizzaer til familien sin. Foto: TV3 / Viaplay

– Jeg har vokst opp med å lage husmannskost, så jeg er ikke så veldig god på å lage fancy mat, forteller hun.

De gangene hun skal imponere lager hun salsa, guacamole eller pizza.

– Jeg er kjempegod på pizza. Det er familiens favorittrett, og gutta elsker det, sier Johansen og forteller at hun har laget hundrevis av pizzaer.