Farmen-Kåre ute med låt om drikkekultur – dette blir hans neste musikkprosjekt

Kåre Skaret Bjøringsøy (36) fikk vist frem flere musikalske sider på Farmen har nå gitt ut låt. Tema for låten er basert på historier fra bygda.

I løpet av denne høsten har Smøla-bonden, Kåre Skaret Bjøringsøy, sjarmert det norske folk med både impro-rap, dansing, latter og godt humør på Farmen.

Nå har Bjøringsøy tatt musikkinteressen inn i studio og spilt inn låten «E det rart at en stakkar drekk» under artistnavnet Kåre Svæsaspær.

Historien bak låten er inspirert av en bygdekultur der hard jobbing og en tøff livsstil gjør at mange tyr til flasken.

– Det er en bekjent av meg som har skrevet låten, men han spurte om jeg ville synge den. Det takket jeg ja til, for dette er noe jeg lenge har hatt lyst til å prøve, sier Bjøringsøy til TV 2.

– Opplevd mye rart

«E det rart at en stakkar drekk» er skrevet av Tonny Iversen, og det er også han som har produsert låten sammen med Bjøringsøy i et studio på Smøla.

ARBEIDSKAR: Bjøringsøy er en arbeidskar som gjør business på flere kanter. Han har blant annet laget sin egen merch gjennom merkevaren «Svæsaspær». Foto: Rune Røstad/ Storeulv Foto

Låten retter et ironisk blikk på bygdekultur, hard jobbing og drikking. Selv om drikkekulturen ikke er noe som som angår Bjøringsøy personlig, er det noe som har preget miljøet han har vokst opp i.

– Jeg har vært avholds hele livet, så dette er ikke en personlig låt for meg. Men jeg har opplevd mye og vært vitne til en del opp gjennom årene.

– Jeg har sett flere anleggsarbeidere og bønder som har gått på veggen etter å presset seg selv for hardt, så dette er en relevant tematikk – selv denne låten har en ironisk mening, forteller den ferske låtutgiveren.

Sammen med låten kommer også en musikkvideo. Videoen produseres av det lokale filmproduksjonsselskapet K2 Filmproductions, og er klar for publikum om kort tid.

Smøla-bonden kan gi oss noen hint om hvordan musikkvideoen blir:

– I videoen har vi flytta studio inn i garasjen min, og ser står jeg i kjent stil med arbeidsklærne og synger. Det kommer også ei dame inn i garasjen med en kjetting som hun slår en kaffetrakter med, sier han og ler.

SVÆSASPÆR: Bjøringsøy har en unik interesse for kjøretøy, og han setter sammen doninger i ekte Reodor Felgen-stil. Foto: Privat

Men Bjøringsøy mener ikke at videoen har et utpreget seksuelt budskap.

– Nei, dette blir ingen seksuell video, for å si det sånn. En kompis av meg kommer også til å sitte på et bildekk like ved og late som han spiller trommer, avslører 36-åringen.

Vil lage raplåt

Bjøringsøy viste frem flere talenter da han var med på årets sesong av Farmen. Han viste at han var en dyktig impro-rapper, noe som kan få folk til å lure på hvorfor den nye låten ikke inneholder en eneste rappestrofe.

SHOWMAN: På Farmen fikk Bjøringsøy vist frem sitt musikalske talent. Her rapper han mens Tonje Frigstad spiller gitar. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Hvorfor har du ikke laget en raplåt?

– Jeg gjorde et forsøk på å rappe i denne låten, men fikk det ikke helt til i studio. Jeg er jo bare vant til å rappe spontant uten headset og mikrofon, så jeg trenger litt øvelse der.

Men rappetalentet har en ny låt i tankene allerede.

– Sitter og skriver på noe nå, så planen er at det skal bli en raplåt om Smøla og hvem Kåre «Svæsaspær» er. Jeg har jo lese- og skrivevansker så jeg må finne en måte å få skrevet ned det jeg rapper på.

– Men jeg har funnet ut at det hjelper å ta lydopptak av rappen også skriver jeg det ned på den måten, legger han til.

Den ferske artisten kan også avsløre at han har blitt kontaktet av et studio i Bergen, som ønsker å produsere en raplåt sammen med han.

– Jeg har aldri laget en ordentlig raplåt før, men de virket positive, så vi får se hva som skjer, sier han spent.