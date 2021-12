Investor om SAS: – Det er kjørt

– Jeg tror både Norwegian og Flyr vil klare seg. Jeg er mye mer bekymret for SAS, sier Jan Petter Sissener, fondsforvalter i Sissener AS, og regnet som en nestor i det norske aksjemarkedet.

I TV 2-programmet Bare business snakker Sissener blant annet om flyselskapene inn i 2022, etter snart to år med koronapandemi og restriksjoner.

– Mye «gammal moro»

For mens Norwegian så vidt kom gjennom krisen i fjor ved å slette gjeld og å bli et mindre, mer effektivt selskap, så har SAS har fått krisehjelp av aksjonærene. Ikke minst har SAS fått store lån fra de største eierne - den svenske og den danske staten.

Det har gjort at SAS ikke har behøvd å gå gjennom så stor omorganisering og effektivisering som Norwegian. Men SAS sitter med stor gjeld - og stort sett gamle tariffavtaler med de ansatte.

Dessuten har SAS nå langt hardere konkurranse, da også de skal tiltrekke seg fritidsreisende for å dekke opp for færre forretningsreiser.

– SAS har mye «gammal moro» å trekke med, i tillegg er det mange fagforeninger de skal forhandle med. Jeg tror det er kjørt, sier Sissener.

– Hva mener du med «det er kjørt»?

– Jeg tror det må være en full rekapitalisering av SAS. Du må konvertere gjeld (slette gjeld mot at kreditorene får aksjer, red.anm.), og sette kniven på strupen på fagforeningene - få dem til å tilpasse seg virkeligheten. Nå har aksjonærene i mange omganger de siste årene kommet med mer penger. Den svenske og den danske stat har kommet opp med lån. Og det virker ikke, sier Sissener.

Hans fond Sissener Canopus er blant de største aksjonærene i konkurrenten Flyr, men hans skepsis til SAS' økonomiske situasjon deles av flere luftfartsanalytikere.

Konkurs?

– Jeg vil tippe at i løpet av første halvår neste år så får du en fullstendig restrukturering av SAS. Hvis ikke, så bør det slås konkurs. Og da bør noen plukke opp restene, sier Sissener.

– Hva konkret må SAS gjøre?

– De må bli kvitt alle gamle tariffavtaler, se på pensjonsavtaler, og så må de få konvertert gjeld. Det er det viktigste hvis de skal overleve, sier Sissener.

– Tror du den svenske og danske stat vil godta dette? Det blir jo nesten som å slå selskapet konkurs?

– Ja, det blir det, men hva er alternativet? Jo, alternativet er at den svenske og den danske stat må opp med mer penger, sier han.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Sissener.

Norge inn?

Erna Solbergs regjering solgte i 2018 de siste av aksjene i SAS som var eid av den norske stat.



Før høstens stortingsvalg sa Arbeiderpartiets daværende transportpolitiske talsperson på Stortinget, Sverre Myrli, at en Ap-regjering ville vurdere å kjøpe seg opp igjen i SAS. Det mener Sissener ville være som å kaste penger ut av vinduet:

– Jeg har lest at det har vært sonderinger om den norske stat kan bidra i SAS. Men jeg mener at den norske stat ikke kan bidra. Vi har tre flyselskaper i Norge - eller fire hvis du tar med Widerøe. Det kan ikke være slik at den norske stat skal prioritere den ene framfor den andre, sier han.

