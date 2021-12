Skal du skyte opp fyrverkeri? Så godt beskytter vernebrillene

Klokken nærmer seg midnatt. Ut døren seiler mannen på lakksko ned den snødekte bakken. Under armen sitter et fyrverkeribatteri. I den ledige hånda, en pils.

Virker dette kjent?

Det er ikke et uvanlig syn.

– Omtrent 9 av 10 skader forkommer blant menn, forteller øyelege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus.

Han er overbevist om at vernebriller hadde hindret mange av skadene. Men stemmer det?

Skutt på fra to meter

Det ønsker TV 2 hjelper deg å finne ut av. Med hjelp av pyrotekniker Espen J. Kolstad, skyter vi et fyrverkeriskudd fra to meter mot en dukke med vernebriller på.

Se hvordan det ser ut når skuddet treffer brillene, i videoen øverst i saken!

Situasjonen simulerer en person som blir truffet av fyrverkeri i ansiktet på kloss hold.

Situasjonen simulerer en person som blir truffet av fyrverkeri i ansiktet på kloss hold.

Vi tester tre briller:

Standardbrillene som man får ved kjøp av fyrverkeri. Dette er sikkerhetsbriller. Det stilles færre krav til sikkerhetsbriller enn til vernebriller.

Cocrafts vernebriller til 80 kroner.

Cats vernebriller til 180 kroner.

Tar mye av støyten

Standardbrillene er først ut. Fyrverkeriskuddet treffer på høyre del av glasset og sender brillene på en noe voldsom luftetur. På bakken finner Barstad et intakt brilleglass, men rammen har falt av.

Dukken har fått seg en real smell, med svi- og sotmerker i ansiktet og på kroppen.

Det viktigste er at glasset er helt. Da tar det mye av støyten, ifølge øyelege Nils Bull.

Håper på et forbud

Bull har kjempet mot privat oppskytning av fyrverkeri helt siden fire personer med øyeskader havnet på hans avdeling etter en nyttårsfeiring for nesten 20 år siden.

– Alle var jo unødvendige. Da tenkte jeg at dette må vi gjøre noe med, forteller øyelegen når TV 2 hjelper deg møter han på øyeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

Takket være Bull finnes det statistikk over antall alvorlige øyeskader fra fyrverkeri etter nyttårsaften. I 2005 var det 28 skader. Siden har antallet sunket noe. Nest laveste antall skader ble registrert i fjor, med ti tilfeller.

Bull er ikke i tvil om hva han mener om fyrverkeri-tradisjonen.

– Det er galskap. Den eneste grunnen til at vi gjør det, er at vi har en tradisjon for galskap. Det er jo forbudt resten av året. Men på nyttårsaften opphever vi forbudet. I tillegg er det mange som er i rus når de bruker det. Da må det gå galt. Og det gjør det, hvert år, konstaterer Bull.

Endret holdning på landsmøtet

Han er ikke alene om å ønske et forbud for privat oppskytning.

I en undersøkelse gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap svarte 48 prosent at de var imot privat bruk av fyrverkeri. 32 prosent var for.

Også Blindeforbundet har gjennomført en undersøkelse. Der svarte 44 prosent at de var imot privat oppskytning.

På landsmøtet i høst endret forbundet holdning til privat bruk av fyrverkeri.

– Om vi skal ta det alvorlig, så må vi gå for et forbud. Vi ønsker at det skal bli forbudt med privat oppskytning slik at vi unngår at folk unødvendig mister synet, sier forbundsleder Terje André Olsen.

Utvikler tryggere produkter

Norsk Fyrverkeriforening jobber for å gjøre produktene deres sikrere.

– Vi tar tilbakemeldinger fra markedet og utvikler tryggere produkter som samtidig har samme effekten på nyttårsaften, slik at kunden både er trygg og fornøyd.

Det sier talsmann for foreningen, Rikard Spets. Han mener privat oppskytning av fyrverkeri ikke er risikabelt.

– Om folk følger bruksanvisningen på produktet, bruker vernebriller og holder seg unna alkohol, så er dette trygt.

Et brillepar er intakt

Cocrafts vernebriller overrasker og holder seg helt intakt etter å ha bli truffet av fyrverkeriet. Cat-brillenes innfatning går i stykker og glassene faller ut. Men glassene er hele.

Etter testen er Barstad og Kolstad fornøyd.

– Det som er bra er at glassene er hele på alle sammen, sier Kolstad.

Bull får se opptakene fra testen. Han er ikke i tvil om at brillene ville utgjort en stor forskjell i et ekte tilfelle.

– Jeg vet om flere tilfeller der vernebriller har reddet synet til folk, sier øyelegen.

Kolstad er også enig.

– Det er mye bedre å bruke briller. Det er hevet over tvil.

– Husk på det. Bruk briller, avslutter Barstad.