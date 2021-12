Nå blir det tidenes thriller: – Har ikke skjedd siden 1974

Vi må tilbake til 1974, altså for 47 år siden, for å finne sist en Formel 1-sesong hadde et lignende klimaks som årets. Også den gangen var det helt likt mellom to førere: Emerson Fittipaldi og Clay Regazzoni. For noen navn, også! De høres raske ut også!

Den gangen var det italienske Fittipaldi som stakk av med VM-seieren i sin McLaren – i et løp som for øvrig kanskje huskes best for dødsulykken til Helmuth Koinigg.

I år er det altså Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull), som står dønn likt med 369,5 poeng etter 21 løp. De to er uten tvil verdens beste førere, akkurat nå – kanskje også gjennom historien.

I dag skal én av dem krones med VM-tittelen – mens den andre må ta til takke med den sure andreplassen.

Tidoblet seertall

Når starten går på racerbanen i Abu Dhabi, kommer altså nervene til å være i helspenn. Med fart godt over 300 km/t er dramatikk og adrenalin garantert.

– Interessen er blitt veldig stor i Norge. Vi har tidoblet seertallene i år, forteller Formel 1-kommentator i Viasat, Atle Gulbrandsen.

En viktig årsak til det, er Netflix-serien «Drive to survive» som gir et helt unikt innblikk i hva som foregår bak kulissene. En verden som i mange år var helt lukket.

Max Verstappen håper å kunne sikre sin første VM-tittel i helgen.

Skal avgjøres i dag

Verstappen har en liten fordel før sesongavslutningen. Han har nemlig flest seiere i løpene som har vært til nå – og vinner derfor totalt, om begge bilene bryter løpet i dag.

– Det er de som spekulerer i om han vil falle for fristelsen å kjøre Lewis Hamilton av banen, rett og slett. For da vil jo begge bryte. Men det vil være en veldig risikabel strategi, fordi det kan ende med skader og poengtrekk, fortsetter Gulbrandsen.

