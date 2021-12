Varsler Pogba-møte: – Gleder meg til å treffe ham

Se Norwich - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play lørdag kl. 18.30.

Ralf Rangnick startet sin Manchester United-karriere med seier i første kamp mot Crystal Palace. Lørdag venter Norwich på Carrow Road.

– Den første tiden har handlet om å bli kjent med spillerne. De gjorde det bra mot Crystal Palace, det var en del ting som fungerte bra. Vi var offensive og vi hadde kontroll. Nå handler det om å ta nye steg. Vi har ikke hatt så mange treningsøkter. Nå handler om å videreutvikle det vi gjorde mot Crystal Palace, sier Rangnick på fredagens pressekonferanse.

Kampen mot Norwich blir svært viktig for de røde djevlene i jakten på topp fire. For øyeblikket ligger United på en 6. plass i Premier League, tre poeng bak West Ham på den viktige 4. plassen.

Rangnick roterte hele laget og hvilte en drøss med nøkkelspillere mot Young Boys i midtuken, deriblant Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og Harry Maguire.

– Vi har trent i to forskjellige grupper. Før kampen på onsdag trente vi detaljert med laget som spilte mot Young Boys. Den andre gruppen, de som spilte mot Palace, hadde fri på tirsdag og vi begynte å forberede kampen mot Norwich på onsdag, forklarer Rangnick, som legger til at det er noen usikre kort før helgens kamp.

– Vi har to eller tre tvilsomme spillere. Aron (Wan-Bissaka) fikk noen smeller forrige kamp, og Nemanja Matic har fått en forkjølelse, så han er usikker. Vi håper at han blir tilgjengelig, men vi må vente og se.

En glad nyhet er imidlertid at Paul Pogba er forventet å returnere til Manchester i løpet av fredagen, etter et lengre rehabiliteringsopphold i Dubai.

– Vi snakket sammen på telefonen for noen dager siden. Han gleder seg til å komme tilbake. Han flyr tilbake i dag og jeg gleder meg til å treffe han på søndag. Han fortalte at han er på bedringens vei. Det vil fortsatt ta noen uker før han er tilbake i trening. Deretter trenger han sikkert et par uker for å komme i kampform, for han har vært ute i en stund. Det viktigste nå er at han blir helt frisk og kommer tilbake i trening med gruppa, så kan vi utvikle han fysisk og taktisk, sier 63-åringen om spilleren som har kontrakt ut inneværende sesong.

Tyskeren fikk også spørsmål om det kommende overgangsvinduet på fredagens pressekonferanse, uten at han ønsket å avsløre hvilke planer han hadde for januar.

– Jeg har blitt bedre kjent med spillerne og jeg har sett de fleste spille. Det er fortsatt for tidlig å si hva som vil skje i overgangsvinduet. Om jeg ser på antallet spillere vi har, så er det fortsatt en stor tropp. Vi må sørge for at spillerne ønsker å være her. Får de ikke nok spilletid her, så gir det mening at vi snakker med sammen, men akkurat nå er det for tidlig å si noe, sier han.

Manchester United har vunnet sine to siste kamper i Premier League, men lørdag møter de et Norwich som har fått en brukbar start under Dean Smith. 50-åringen har ledet «The Canaries» til en seier, to uavgjort og et tap på sine fire første kamper, og selv om laget for øyeblikket ligger helt sist i Premier League er det kun tre poeng opp til sikker plass.

– Norwich har forbedret seg siden de skiftet manager. De har blitt mer direkte enn det de var under Daniel Farke. Det blir en utfordring å spille på Carrow Road, men vi vil forbedre vår prestasjon og bygge på det vi gjorde mot Crystal Palace. Forhåpentligvis får vi en ny seier på lørdag, sier tyskeren.

PS: Mathias Normann rekker ikke kampen mot Manchester United. Midtbanekrigeren har vært ute med skade siden i slutten av november. På fredagens pressekonferanse melder manager Dean Smith at 25-åringen fortsatt ikke er kampklar.