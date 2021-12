– Dette er idiotisk, ugyldig og ulovlig

Torsdag satte Bergen ny smitterekord, og byrådet gikk enda lengre i innstrammingene enn de nasjonale reglene.

Hans Fredrik Marthinussen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, hudfletter byrådet for de nye omikronreglene.

– Det byrådet har gjort er himmelropende ugyldig og ulovlig, sier Marthinussen til Bergensavisen.

Nye karanteneregler

Et av innstrammingene er at alle positive koronatester nå blir behandlet som omikronvarianten.

Det betyr at smittede personer må sitte isolert i syv dager, ikke fem.

Torsdag strammet byrådsleder Roger Valhammer inn koronareglene i Bergen Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nærkontakter må ti dager i karantene, men kan teste seg ut på dag syv.

Det er disse karantenereglene kommunen ikke har hjemmel for i loven, mener jussprofessoren ved Universitetet i Bergen.

Kan ikke tolke som man vil

Til TV 2 utdyper Marthinussen:

– Her har byrådet på egenhånd tolket nasjonale forskrifter, helt annerledes enn alle landets andre kommuner. Og det kan de jo ikke gjøre.

– Hvorfor ikke?

– Dersom Bergen kommune mener at det er forholdsmessig å stramme inn karantenereglene så må de vedta en forskrift på dette. Man kan ikke velge å tolke lovregler slik man selv ønsker, sier jussprofessoren.

Han mener karantenereglene i Bergen er i strid med både regjeringen og Folkehelseinstituttets presiseringer.

I går innførte Valhammer nye karanteneregler i Bergen. Nå må han trolig snu, etter at flere stiller spørsmål om reglene har hjemmel i loven. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vedtar man en forskrift, må kommunen vise at forskriften er forholdsmessig nødvendig. Jeg mistenker at kommunen har vanskelig for å forklare nettopp dette, sier Marthinussen.

Varsler pressemelding om koronareglene

Byrådet i Bergen sitter i møter og har ikke tid å svare på TV 2 sine spørsmål.

Klokken 13.15 varslet byrådet at det vil komme en pressemelding vedrørende de nye karantenereglene.

Ikke vedtatt egen forskrift

Også jussprofessor Erik Holmøyvik ved UiB reiser spørsmål rundt hjemmelen til de nye karantenereglene.

– Den nasjonale covid-19-forskriften sier at det skal gjøres en konkret individuell vurdering for omikronsmitte. Det er trolig ikke hjemmel i forskriften til et generelt vedtak om at alle mistenkte skal behandles som omikron uten dokumentasjon for dette, sier jussprofessoren til Bergens Tidende.



Kan se bort fra Bergens regler

Jusprofessor Hans Petter Graver sier til TV 2 at kommunen ikke har hjemmel for å lage egne regler for smittekarantene har ikke kommunen hjemmel for å lage egne regler.



– Vil de som får karantenevarsel nå kunne se bort ifra det?



– Ja, de lokale karantenereglene er ugyldige, og da er det de nasjonale reglene som gjelder – så man kan se bort ifra dem, sier Graver.



Haukeland dropper å følge reglene

Helse Bergen dropper å følge de nye karantenereglene til Bergen kommune.

– Vi har en selvstendig plikt til å bemanne våre tjenester på forsvarlig måte. Vi følger derfor den nasjonale covid-19-forskriften når det gjelder smittesporing og karantene, sier fagdirektør Marta Ebbing til BA.

Fagdirektør Marta Ebbing Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Det vil si at Helse Bergen vil gjøre selvstendige vurderinger på om det kan være delta- eller omikronvarianten når deres ansatte er smittet gjennom smitteoppsporing og intervjuer, fortsetter fagdirektøren.

– Vi har plikt til å følge nasjonale forskrifter. Kommunen har laget en forskrift om munnbind, men karantene- og isolasjonsreglene er en tilnærming som kommunen har valgt ut fra sin situasjon og som ikke er forskriftsfestet, sier Ebbing.

– Et idiotvedtak

– Dette er et idiotvedtak og er svært inngripende i folks liv, sier Marthinussen.

Han peker blant annet på helseforetakene som kan miste en helt haug med nøkkelpersonell ut i karantene med Bergen kommunes nye regler.

– De står allerede i en presset situasjon, og dette kan gjøre det vondt verre.