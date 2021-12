Som smågutter flest hadde jeg stor respekt for faren min. Det var han som prentet inn budskapet i tittelen på denne artikkelen i et lite guttehode. Det sitter der fortsatt, mer enn 50 år senere.

Faren min var lærer, på en landbruksskole. Han brukte mye tid i fjøset. For å si det slik; han gikk ikke akkurat i blå-skjorte på jobben. Her var det snakk om grønn bevernylon og slagstøvler med langt skaft. Lukta skal vi ikke en gang nevne …

Han hadde dårlig erfaring med (et forsøk på …) bilkjøp iført arbeidshabitten. Det ergret ham resten av livet.

Til topps i 30 år

Men mange har tydeligvis klart å kjøpe seg bil, selv i arbeidstøy. Om Toyota er ekstra liberale i forhold til hvordan kundene går kledt, vet vi ikke. Men det er ikke til å feie under en gulvmatte at mange med signalgul refleksbukse og ditto jakke har endt opp med nettopp Toyota. Gjerne en Hiace.

Det er ganske nøyaktig 10 år siden den populære varebilen forsvant fra markedet. Da hadde den vært her i 38 år og vært Norges mest solgte varebil i 30 av dem. Det sier ikke så rent lite om hvilken posisjon bilen hadde. Og kanskje fortsatt har.

Tidvis har lille Norge stått for hele 25 prosent av Europa-salget av denne modellen. Mer enn 110.000 Hiace. Den er fortsatt svært populær på bruktmarkedet.

Her får du både kjøkken og dusj – på 4 meter

Styrker – og svakheter

Delebiler og reparasjonsobjekter får du for 10.000-15.000 kroner. De dyreste, personbilregisterte med firehjulsdrift med lav kilometerstand og som er fine, selges for oppunder 400.000 kroner. De vi nordmenn ikke vil ha, eksporteres til Afrika.

Nå har vi testet 2010-modell, i kort utgave, men med firehjulsdrift.

Bilen har noen helt klare styrker – og noen like klare svakheter. Men det er bare to ting som kan ta livet av en Hiace. Hva det er finner du ut i videoene her:

Video: Se vår videotest av brukt Toyota Hiace her