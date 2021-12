Real Madrids ferske stopperpar: – En svært effektiv duo

Problemer ble spådd på midtstopperplass for Real Madrid denne sesongen. Deres nye makkerpar har derimot kun skapt trøbbel for sine motstandere.

Se Real Madrid - Atlético Madrid på TV2 Sport Premium 2 og Play søndag fra kl. 20.30!

Med ni seiere på de ni siste kampene, seiler Real Madrid nok en gang opp som en av Europas giganter denne sesongen. «Los Blancos» fyrer på alle sylindre foran helgens derby mot erkerivalene Atlético Madrid, med en frontrekke i brennhet form.

Like imponerende denne sesongen er forsvarsrekken, som jevnt over har vært bunnsolid.

I hjertet av dette forsvaret, befinner David Alaba og Éder Militão seg.

Møtt med skepsis: – Har motbevist kritikken

Østerrikeren Alaba og brasilianeren Militão har storspilt for hvittrøyene, og har bidratt betydelig til at de nå står med en åtte poengs luke til Sevilla på andreplass, med +22 i målforskjell.

Ikke alle var derimot like entusiastiske over stopperparet før sesongen begynte. Etter Raphaël Varanes overgang til Manchester United og Sergio Ramos sin overgang til PSG, var det knyttet stor bekymring til hvordan Real Madrids nye forsvar skulle se ut.

En unggutt tilbøyelig for sporadiske tabber ved siden av en riktignok rutinert, men uerfaren spiller i spansk fotball, kunne virke som en oppskrift for fiasko. Både Alaba og Militão har derimot imponert i høyeste grad denne sesongen.

– De har etter hvert motbevist den tidlige kritikken, og funnet en veldig god måte å spille sammen på. Man ser at de forstår hverandre, og at de alltid posisjonerer seg klokt i forhold til hverandre. Det er aldri enkelt å starte sesongen med et nykomponert stopperpar, men samspillet har utviklet seg til å bli veldig solid, sier TV2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg om stopperparet.

SAMSPILT: Stopperparets samarbeid har vært betydelig for Real Madrids glimrende sesong. Foto: SERGEI GAPON

Berg mener det ikke er noen stor overraskelse at en veteran som Alaba har vært såpass solid, men at makker Militão skinner og endelig får vist sitt potensiale denne sesongen har vært en stor bonus for hovedstadslaget.

– Han har blitt så solid. Tidligere har man sett veldig mye potensiale, men med litt hodemist. Nå har du en spiller som er veldig duellsterk, vinner fryktelig mye i luften, og avskjærer motstanderne på en strålende måte. I tillegg har han stort tempo, og er ofte i full spurt både frem og tilbake i banen, utdyper LaLiga-eksperten.

Til tross for de tidlige bekymringene, har Alaba og Militão formet et veldig solid partnerskap, mye takket være deres komplementære ferdigheter.

Med en rutinert og fotballsmart Alaba som har vunnet alt som vinnes kan, kombinert med en sulten og enormt talentfull unggutt ivrig etter å bevise seg selv på toppnivå, utgjør de et meget spennende samarbeid.

– Vi begynner å se konturene til en svært effektiv duo, oppsummerer Berg om det blomstrende partnerskapet.

Spår Real-dominans: – Blir en tung dag for Atlético

I en annen del av den spanske hovedstaden går det ikke fullt så bra. Atlético Madrid har hatt en berg- og dalbane av en sesong så langt, preget av skader og magre resultater.

Den lange skadelisten inkluderer Luis Suárez, José María Giménez og Kieran Trippier, for å nevne noen. I motsetning til rivalene i hvitt, har Atlético Madrid per dags dato kun to spillere friskmeldte på stopperplass, Mario Hermoso og Felipe.

SKADEPROBLEMER: Atlético Madrids lange skadeliste la til enda et navn tirsdag. Superspiss Luis Suárez måtte ut etter kun tretten minutter på banen. Foto: Luis Vieira

Tross et imponerende borteresultat mot Porto i midtukens Champions League-oppgjør, står de rødhvite med fire seiere på de ti siste kampene i alle konkurranser.

– De har hatt flere unødvendige tap denne sesongen. Det største problemet er at de ikke har vært i nærheten av den defensive tryggheten som de har vært bortskjemt med tidligere. Skadelisten ser også blytungt ut, ikke minst på stopperfronten, sier Berg om Atlético Madrids ukarakteristiske sesong.

Diego Simeones mannskap har ikke slått sine rivaler i ligaen siden 15/16-sesongen. Berg påpeker at både skader og form kan by på mye trøbbel i helgens derby, og holder en knapp på Real Madrid-dominans også denne gangen.

– Vi kommer nok til å se et Real Madrid som rett og slett vil prøve å kvele motstanderen. De er i kjempeform, mens Atlético har vært veldig varierende denne sesongen. Real Madrid vil prøve å dominere, og eie kampen helt fra start. Jeg tror det blir en tung dag for Atlético.