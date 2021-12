Storebror Bø best på svak norsk dag: – Et slit fra start til slutt

Tysklands Johannes Kühn vant sprinten i Hochfilzen med én bom fredag, foran Sveriges Martin Ponsiluoma. Det var Kühns første verdenscupseier i karrieren.

Kühns sisterunde var av det ville slaget. Flere løpere var foran ham ut fra siste skyting, men løper etter løper måtte se seg slått av tyskeren.

Til slutt ble det Kühn-triumf med 14,3 sekunders margin til toer Martin Ponsiluoma fra Sverige. Hviterusseren Anton Smolskij overrasket ved å ta tredjeplassen.

Ingen av de norske klarte å utfordre tyskeren i kampen om seieren. De leverte de svakeste resultatene samlet sett på sprinten i verdenscupen i Hochfilzen siden 2012, ifølge NRK.

Tarjei Bø ble beste norske med sin femteplass.

– Det er første gang siden 2012 at Norge ikke var på pallen i sprinten i Hochfilzen, minnet NRK-ekspert Ola Lunde om.

Tarjei Bø leverte leverte strålende første skyting og traff alle fem blinkene på liggende.

– En solid serie, rask og god, sa NRK-ekspert Ola Lunde om storebror Bøs skyting.

På stående måtte imidlertid Tarjei Bø se én bom, og måtte ut i strafferunde. Likevel hang han seg på teten og kjempet om pallplass. Dessverre gikk det litt for tregt på siste runden, og veteranen måtte se pallen glippe. Han gikk inn til en femteplass.

– Man blir jo litt frustrert. På det siste skuddet der røk seieren. I dag hadde jeg en god dag på skytebanen. Men det var tøft i løypen. Du føler du ikke har trent i år. Vi vinner litt for lite denne sesongen, med tanke på det vi er vant til å gjøre, poengterte han overfor NRK.

Sturla Holm Lægreid, med startnummer 93, åpnet fremragende og skjøt fullt hus på første liggende. På stående gikk det imidlertid galt. Holm Lægreid bommet to på stående, og måtte se at vinnersjansene forsvinne i løse luften. Til slutt endte han på 19. plass.



Avstanden ble for stor

Vetle Sjåstad Christiansen, som ledet verdenscupen før sprinten i Hochfilzen, måtte tåle en bom på første liggende. Det var forøvrig Christiansens første bom på liggende hittil denne sesongen.

På stående reiste han seg mesterlig og skjøt fullt hus. Men avstanden opp til de beste ble for stor, og Sjåstad Christiansen lyktes ikke med å bli med i tetkampen. Han havnet langt bak tetet over målstreken.

– Det var en deilig følelse å gå ut i gul trøye, selv om det ikke gikk bra i dag. Det var veldig, veldig slitsomt. Skiskyting skal være hardt, men i dag var det ekstra hardt. I dag er jeg ikke bedre, sa han til NRK etter 16. plassen.

Skjøt seg bort

Johannes Thingnes Bø bommet to på første liggende, og dermed ødela han vinnermulighetene omtrent før moroa virkelig startet. På stående bommet han én, og dermed var alt håp definitivt ute. Thingnes Bø måtte konstatere å havne langt nede på resultatlisten.

Han ble til slutt nummer 29. .

– Jeg følte meg skikkelig svak i løypen. Beina klarte ikke å skyve, og armene klarte ikke å ta i. Det var virkelig et et slit fra start til slutt. Så feiget jeg ut i hver sving og bakketopp. Alt var bare håpløst, sa en skuffet Thingnes Bø til NRK etter sprinten.

– Per dags dato er jeg ikke der jeg skal være. Det blir et hardt fokus fremover for å komme tilbake i form. For det jeg gjør i dag, det holder ikke i det hele tatt. Det er trening som må til. Det er ikke noen tvil om at det blir masse trening i julen, mente han.

Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen bommet alle to ganger på standplass, og de var dermed sjanseløse på topplasseringer.

Alle de norske startet med sene startnummer. Vetle Sjåstad Christiiansen var førstemann på nummer 51. Sturla Holm Lægreid var siste nordmann ut med startnummer 93.

– Vi trodde det skulle snø om morgenen, da blir det tungt, innrømmet Sjåstad Christiansen til NRK før start.