RBK-interesse for Rekdal: Har klausul som gjør at han kan forlate HamKam

Det slo nok ned som en bombe på Rosenborg-fansen fredag formiddag.

Få timer etter at det ble kjent at Milos Milojevic er ute av bildet som ny Rosenborg-trener, meldte Adressavisen at Kjetil Rekdal er på Rosenborgs liste som potensiell ny hovedtrener.

Ifølge avisen har HamKam-treneren dessuten nylig vært hjemme hos trenerlegenden Nils Arne Eggen på Fannrem.

– Vi har ikke hørt noen verdens ting fra Rosenborg. Jeg snakket med Kjetil så seint som i 10-tida i dag, og da nevnte han ingenting om dette, sier daglig leder Bent Svele i HamKam til TV 2.

Rekdal-linken gir imidlertid mening utifra opplysninger TV 2 sitter på:

Rosenborgs skepsis til Milos Milojevic handlet blant annet om at han ikke var merittert og rutinert nok. RBK-styret er krystallklare på at de ønsker å gå for en trener med en viss historikk.

Dette er punkt som Kjetil Rekdal med sin enorme erfaring fra norsk fotball vil krysse av på.

Har klausul i kontrakten

TV 2 er dessuten kjent med at Kjetil Rekdal har en klausul i kontrakten sin som gjør at Rekdal kan forlate HamKam - mot en allerede avtalt kompensasjon - dersom «klubber på en viss størrelse» viser interesse.

Dette bekrefter også Bent Svele.

– Vil Rosenborg falle inn under den kategorien?

– Vi kan vel anta at det er det, bekrefter han.

Kjetil Rekdals kontrakt med HamKam varer i ytterligere ett år. 53-åringen ledet i år HamKam til et mektig imponerende opprykk fra 1. divisjon.

Slik TV 2 forstår det er Rekdal en av flere kandidater Rosenborg vurderer.

Fortsatt håper store deler av Rosenborg-styret at Kjetil Knutsen skal bestemme seg for å si ja til trønderne. Bodø/Glimt-treneren har varslet en avgjørelse i løpet av kort tid.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Ivar Koteng og sportssjef Mikael Dorsin fredag. Ingen av de har svart på TV 2s henvendelser.