Britisk ankedomstol: Julian Assange kan utleveres til USA

Assange har sittet fengslet i fengselet Belmarsh i London siden 2019, da USA forsøkte å få ham utlevert. I januar sa en lavere domsinstans nei til utlevering, noe USA anket.

Begrunnelsen var at det var fare for at Assange kom til å ta sitt eget liv hvis han ble overført til et amerikansk fengsel og stilt for retten der.

Fredag besluttet to andre britiske dommere at USAs begjæring skal etterkommes.

BREAKING: High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée, as a UK court overturns an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States | @StellaMoris1 #FreeAssangeNOW #AssangeCase pic.twitter.com/Jc98oAfvuP — WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021

Kjennelsen betyr imidlertid ikke at saken er ferdigbehandlet i britisk rettsvesen. Saken skal nå behandles på nytt i en lavere domstol. Den som taper her, kan anke saken til Storbritannias høyeste domstol.

– Overtramp

– Dette er en alvorlig overtramp mot rettferdigheten, uttaler Assanges partner, Stella Moris, ifølge Wikileaks.

USA har utstedt en omfattende tiltale mot Assange etter at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde 500.000 graderte dokumenter som avdekket lite flatterende sider ved USAs krigføring i Irak og Afghanistan, samt en video som var filmet fra et amerikansk kamphelikopter i Irak.

Videoen viser hvordan to Reuters- journalister, Namir Noor-Eldeen (22) og Saeed Chmagh (40), blir angrepet og drept av soldatene i helikopteret. Ni andre menn blir drept og to barn alvorlig såret.

– Trussel mot ytringsfriheten

Saken er blitt en viktig symbolsak for ytringsfrihetsforkjempere, og flere har tatt til orde for at Assange burde fått Nobels fredspris.

Støttespillere til Julian Assange reagerer sterkt på avgjørelsen i ankeretten i London, REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS

Norsk Journalistlag reagerer sterkt på at britisk rettsvesen har åpnet for at Julian Assange kan utleveres til USA.

– Dette er en trist dag. De britiske dommerne tok feil avgjørelse da de åpnet for utleveringen av Julian Assange til USA, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i en kommentar.

Han mener anklagene mot Assange utgjør en trussel mot pressefriheten, og at det er spesielt ille at kjennelsen kommer samme dag som Nobels fredspris deles ut til journalister som kjemper for ytringsfrihet og den frie journalistikken.

– Norsk Journalistlag tar avstand fra dette forsøket på å innskrenke pressefriheten og begrense medienes mulighet til å holde mektige aktører ansvarlige for kritikkverdige og ulovlige handlinger, sier Tryggestad.

– Å avdekke hemmelige eller skjulte opplysninger som er relevante for samfunnsdebatten er i kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Ved å publisere informasjon mektige interesser ønsker å holde hemmelig, kan pressen bidra til å holde makthavere ansvarlige, føyer han til.

Fakta om Julian Assange-saken *Julian Assange har bakgrunn som programmerer og nettaktivist, og i 2006 var han en av grunnleggerne av nettstedet WikiLeaks. * WikiLeaks har i flere omganger publisert store mengder hemmeligstemplet materiale fra en rekke land, delvis i samarbeid med aviser som The Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais, Der Spiegel og også Aftenposten. * I 2010 publiserte WikiLeaks hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. * I august samme år besøkte Assange Sverige. I november ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Måneden etter ble han pågrepet i Storbritannia, men løslatt mot kausjon. * I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London. * 11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd. * Siden har Assange sittet fengslet i høysikkerhetsfengslet Belmarsh utenfor London. * 1. mai 2019 ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012. * 23. mai 2019 offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven. * 19. november 2019 opplyser svensk påtalemyndighet at den henla voldtektssaken mot Assange, som hele tiden har avvist anklagene. * Mandag 4. januar 2021 avviste dommer Vanessa Baraitser USAs begjæring om utlevering. * USA har anket avgjørelsen, og ankesaken ble behandlet 10. desember 2021.

Assange møtte Stella Moris mens han bodde i eksil i den ecuadorianske ambassaden i London. Han bodde her i fem år i forsøk på å unngå å bli utlevert til Sverige der han var anklaget for voldtekt.

Assange og Morris har to barn sammen, og har flere ganger forsøkt å få giftet seg mens Assange satt fengslet.

