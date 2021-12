Lutefisk med klassisk tilbehør

Tilbehøret gjøres klart før lutefisken settes i stekeovnen. Tilbehøret varierer fra familie til familie, velg det som passer deg.

Poteter kokes mens fisken står i stekeovnen. Hvit saus eventuelt smakt til med sennep, kan lages på forhånd eller mens lutefisken står i stekeovnen. Grønn ertestuing av tørre erter, lages på forhånd. Ribbefett/sprøstekt bacon, lages på forhånd.

Annet tilbehør kan være lefse eller flatbrød, sirup og/eller revet geitost/brunost.

Lutefisk:

Beregne ½ - ¾ kg lutefisk i rause stykker (2 rause stykker pr person)

Ca . 1 ss salt pr kg lutefisk

Eventuelt grovmalt pepper (noen velger på å kverne pepper over fisken ved servering)

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 225 grader.

Hel lutefisken skjæres i tykke skiver à ca. 250 g. Legg lutefiskskivene med skinnsiden ned i langpannen, dryss med salt og la fisken ligge med saltet ca. 30 minutter. Dekk langpannen med aluminiumsfolie og sett i varm stekeovnen. Bak/stek i varm stekeovn på nederste rille i ca. 30 minutter, tiden er avhengig av tykkelsen på skivene. Øs litt av væsken som har dannet seg i bunnen av pannen over fisken (bruk en skje), dette for at siste rest av saltet skylles vekk. La lutefisken renne av seg før servering. Lutefisk skal serveres rykende varm, gjerne på varme tallerkener.

Grønn ertestuing:

Ca. 250 g grønne tørkede erter

3-4 ss mykt smør

Salt, pepper

¼ - ½ ts farin

Slik gjør du:

Legg ertene i bløt natten over i rikelig med kaldt vann. Hell av bløtevannet. Kok ertene møre i nytt friskt vann. Vannet skal stå ¼ opp på ertene når de er ferdig kokt. Koketid ca. 1 time. Rør inn smør og smak til med salt, pepper og sukker.

Tips: Noen velger lage ertestuing med frosne grønne erter. Kok opp de frosne ertene i litt vann og salt. Hell av vannet, tilsett 2-3 ss smør og kjør sammen med en stavmikser til en grov pure. Smak til med salt og pepper.

Hvit saus - eventuelt smakt til med sennep:

2 ss smør

2 ss hvetemel

4 dl melk

3-4 ss grov smakfull sennep (valgfritt)

Salt, grovmalt pepper

Slik gjør du:

Smelt smør, rør inn hvetemel og spe med varm melk under omrøring. Kok opp og la sausen trekke 6-8 minutter. Smak til med sennep, salt og pepper.