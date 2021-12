Brannråd: Hvis det er én ting du skal gjøre, så er det dette

TRONDHEIM (TV 2): Branningeniør Anna-Karin Hermansen mener at du bør gjøre flere ting for å forhindre brann. Men skulle du prioritere en eneste ting, så er hun ikke i tvil om rådet.

Vi har gått inn i en av de farligste månedene i året når det gjelder brannfare.

– Desember og januar er gjerne de kaldeste månedene, og det er da vi er mest inne og fyrer. Det gir også utslag på brannstatistikken, påpeker leder på forebyggende avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Anna-Karin Hermansen.

Over 300 branner årlig starter i husholdningsapparater.

BRANNSLUKNINGSAPPARAT I JULEGAVE? Det foreslår Anna-Karin Hermansen, avdelingsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hermansen forklarer at det oppstår slitasje på det elektriske utstyret som påvirker brannfaren. Og brann i elektrisk utstyr er av de vanligste brannårsakene.

Så hva kan du gjøre selv, der du bor?

Klart råd

Hun kan nesten ikke få understreket det tydelig nok.

– Skift batterier når det trengs, og skift ut røykvarsleren hvert tiende år, formaner Hermansen.

– Og ha gjerne røykvarsler på viktige rom som vaskerommet, oppfordrer hun.

Brannkonstabelen vet hva hun snakker om. Husholdningsmaskiner peker seg ut som de store brannkildene.

– Det stemmer faktisk at det brenner en del i sånne maskiner, og komfyr, tørketrommel og vaskemaskin utmerker seg. En grunn til at det tar fyr i vaskemaskin og tørketrommel, er rystelsene i apparatene. Disse vibrasjonene kan forårsake dårlig kontakt i tilkoblingspunktene, noe som gjør at det oppstår «lysbuer» (gnist, red.anm.).

LED-PÆRE ER LURT: Den avgir ikke så mye varme, forteller branningeniøren, som selv har pappstjerne hjemme. Foto: Heidi Venæs / TV2

«Fy-fy» før jul

Det er sagt før, og det kan sies igjen; brennbar pynt på lysestaker i advents- og juletida er risikosport.

– Må du ha pynt i for eksempel adventsstaken, så bruk batteridrevne lys, anbefaler Hermansen.

SKIFT UT LEVENDE LYS MED BATTERIDREVET: For å unngå brann i pyntestaker, bør vi gå over til batteridrevet, mener eksperten. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Og så var det de elektriske julestjernene i våre vinduer da. Hva er lurt her?

– Jeg har selv en papp-stjerne i vinduet hjemme og bruker LED-pære, den gir mindre varme.

Branningeniøren er, selvsagt, godt utstyrt med tanke på brannforebygging hjemme hos seg selv. Der finnes det både brannteppe og brannslukningsapparat av både skum- og pulvertypen.

– Slikt koster ikke mange kronene, og det kan jo også være en fin julegave, foreslår brannkonstabelen.

Advarer mot strøm-tips

Mange har i den siste tida fortalt at de kjører maskinene om natta for å spare noen kroner på grunn av høye strømpriser, særlig i enkelttimer på dagtid.

Dette får Bengt Eidem, kommunikasjonssjef i nettselskapet Tensio, til å grøsse.

DU SPARER IKKE MANGE KRONENE! Kommunikasjonssjef i Tensio, Bengt Eidem, advarer folk mot å la maskinene i huset gjøre natt-arbeid for å spare. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Folk må ikke bruke strømapparatene, som oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel på natta. Ei heller når du er borte på jobb eller skole på dagtid.

– Men forstår du at folk ønsker å spare nå som strømmen er så dyr?

– Ja, det kan man forstå, men det er nesten ingenting å spare på det. Kanskje er det under ei krone å spare på å flytte slike aktiviteter til nattestid. Så du må spørre deg selv om du er villig til å ta denne risikoen for å spare ei krone.

Eidem understreker at en brann i ei maskin som settes på når en sover eller er borte vil få mye større konsekvenser, fordi det tar lenger tid å oppdage den.

Råd og advarsler fra brann- og redningsetaten: Advarer mot å bruke mye skjøteledninger La være å lade el-bilen i vanlig stikk-kontakt Spør deg selv om det elektriske anlegget ditt er dimensjonert for bruken Varmtvannsberedere er også en kilde til brann. Nå kommer det nye regler Sørg for seriekobling av røykvarslerne

Fyre trygt

Å fyre med tørr ved, og ikke våt ved, er avgjørende for brannsikkerheten. I tillegg anbefales ikke å stappe gamle melkekartonger inn i peis eller ovn. Det øker risikoen for sotbrann. Og så kommer nok et viktig råd:

– Det har vært tre branner i det siste fordi folk har båret ut aske i ei bøtte eller liknende, og satt dette på trappa, rett utafor huset. Og så har brannen vært i gang.

ELBILBRANN: En klar advarsel mot å lade el-bilen i vanlig stikk-kontakt. Ikke smart, sier Anna-Karin Hermansen Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Anna-Karin Hermansen råder oss til å bære asken lenger unna, i god avstand.

Og en siste advarsel, til røykere: Stump ikke røyken i den gamle blomsterpotta som står på utsida av huset.

– Dette har vi i brannvesenet opplevd flere ganger, den uttørkede planten kan ta fyr på grunn av sneipen oppe i jorda. Og det kan skje mange timer etter at du selv har gått inn.