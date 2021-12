Ektemann siktet for å ha knivstukket sin gravide kone

Kvinnen er alvorlig skadd, men tilstanden er stabil, ifølge pressevakta på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, skriver NRK.

Mannen i 30-årene er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Ifølge fengslingskjennelsen ga han uttrykk for at det var hans onde personlighet som utførte handlingen.

Knivstikkingen fant sted i Nord-Troms natt til onsdag.