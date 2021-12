– Vi må tro på det. Hvis vi ikke gjør det, kan vi like gjerne dra hjem.

Det sier Jamina Roberts til TV 2 dagen før svenskene møter Norge.

– Norge er det tøffeste laget å løpe på, men det er bedre at kampen kommer nå enn som utslagskamp. Det kommer til å bli tøft, men vi tror på det, sier hun.

– Med hodet eller hjertet?

– Hodet, svarer Roberts med et smil.

Målmaskin ser bort fra OL-duellen

Nathalie Hagman har vært forrykende i VM-åpningen med 48 mål (!) på de fire første kampene, men hun får andre arbeidsforhold mot Norge lørdag kveld.

– Det blir selvfølgelig en spennende kamp, men den blir også kjempetøff. Norge er favoritter til å vinne mesterskap og er alltid veldig gode, men vi kommer til å gjøre alt for å vinne, sier Hagman til TV 2.

TV 2-Bredelis svenskestikk: – Takk for den!

– Hva skal til for å slå Norge?

– Oi, jeg vet ikke, svarer den svenske målmaskinen på TV 2s spørsmål.

– Hvis du har et bra svar, vil jeg høre det. Det blir veldig, veldig vanskelig å svare på. Respekten har kanskje vært litt for stor. Norge har også erfaringen fra viktige kamper. De har hele tiden spilt de store kampene de siste ti årene, så de har litt overtak, men vi får se. Kanskje vi vinner nå, fortsetter Hagman.

Så bronsefinalen om igjen

Da lagene møttes i august, vant Norge OL-bronse etter 39-16 mot Sverige.

– Der var vi katastrofalt dårlige. Den kampen trenger vi ikke å gjøre en stor analyse av, for det finnes ikke så mye å ta derfra. Vi ble kjørt over på alle parameterne. Totalt sett var det et fint OL, og det har vært et fint VM så langt, så handler det om å fortsette det i morgen, sier Hagman.

BANKET GULE OG BLÅ: Camilla Herrem (t.v.) og Norge slo Nathiale Hagman og Sverige 39-16 i OL-bronsefinalen i august. Foto: FABRICE COFFRINI

Sveriges landslagssjef Tomas Axnér har imidlertid sett bronsefinalen om igjen.

– Det er klart det finnes en revansjelyst. Vi var ikke fornøyde med den prestasjonen. Jeg så den kampen om igjen i går. Vi hadde 17 bom og Silje Solberg en redningsprosent på 60-65 prosent. Hadde vi tatt vare på sjansene våre, hadde vi tapt med fem-seks mål, sier Axnér til TV 2.

– Men vi møtte verdens beste lag. Det er ikke til å skyve under teppet. Det krever en topprestasjon om vi skal true Norge, sier Sveriges landslagssjef.