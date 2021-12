– Kjenner historier om katter som sanser sykdom

– Historien om Jesperpus som endret adferd slik at det ble oppdaget at matmor Aina Stormo hadde kreft, er hjertevarm og rørende, sier generalsekretæren i Kreftforenigen, Ingrid Stenstavold Ross.

Både hun og den tidligere politilederen Hanne Kristin Rohde framholder at dyr kan fange opp ting vi mennesker ikke klarer å fange opp.

Kreftforeningen har ikke oversikt over hvor mye forskning det finnes på området, og sier det kanskje aldri vil komme en klar fasit på hva som skjedde.

– Men i en del tilfeller er nok kjæledyrene våre de som kjenner oss aller best, og fanger forandringer og sinnsstemninger på helt utrolig vis. Fra norske sykehjem kjenner vi for eksempel historier om at katter ser ut til å merke at døden nærmer seg, og nekter å forlate eierens seng, sier generalsekretæren.

Det var torsdag matmor Aina Stormoen fortalte om den verdensberømte katten som endret adferd og bare hang innpå henne i flere uker. Hun hadde ingen mistanker om at hun var syk før fastlegen hørte om katten. Han sendte henne på en omfattende helsesjekk og det ble oppdaget kreft. Etter en operasjon ble Aina erklært frisk.

– Jeg er evig takknemlig, skriver hun i en ny bok om Jesper og stebroren Kasper.

VIKTG: Hanne Kristin Rohde roser Aina Stormo for at hun forteller den fantastiske historien om Jesperpus som oppdaget kreft. Foto: Privat

– Noen vil sikkert protestere og si at dette bare er tøys. Men det er et faktum at dyrene fanger opp ting vi mennesker ikke klarer å fange opp. Se bare på hundene som benyttes av krimteknikere og politi. De er spesialtrent over år, men de viser et utsnitt av hva som er mulig, sier Hanne Kristin Rohde, som har vært med på et bokprosjekt om Jesperpus.

Hun viser også til at det også finnes hunder som lukter seg fram til kreft.

– Kattene har sterke sanser de også og vi kan ta signalene på alvor, hvis vi vil,

Kreftforeningen følger med på forsknigen rundt dyr og sykdomssporing.

– Vi vet blant annet at forskere forsøker å finne ut av om hunder kan lukte kreft hos mennesker. Blant annet har det her vært lovende resultater for lungekreft.

Vi vet også at hunder med stort hell kan trenes opp til å merke at ulike typer anfall hos eieren nærmer seg, også før eieren selv merker det. Det finnes hunder som kan varsle om både epilepsi- og angstanfall, sier Ingrid Stenstavold Ross.

Hun gleder seg ikke bare over Jesperpus' rolle i fortellingen.

– Jeg må også få rette en honnør til fastlegen til Aina Stormo! For en lykke å ha en fastlege med et så godt blikk, og som kjenner pasientene sine så godt at de blir tatt på alvor når det virkelig gjelder.

Hanne Kristin Rohde roser Aina Stormo for at hun har fortalt den fantastiske historien.

– For det er ikke tvil om at slike ting skjer og jeg har hørt ganske like historier. De er utenfor vitenskapens forklaringsmodeller. Men det betyr ikke at det ikke er sant.